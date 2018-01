Betsson to jeden z większych serwisów oferujących hazard on-line, zarejestrowany na Malcie, w podatkowym raju. W 2006 r. ruszyła jego polskojęzyczna wersja, tyle że firma nigdy nie zarejestrowała tu działalności. Dlatego od kwietnia ubiegłego roku – zgodnie z nową ustawą – jest u nas nielegalna i dostęp do jej oferty powinien być blokowany. I rzeczywiście: na Betsson.com nie dostaniemy się. Ale wystarczy dodać do adresu szóstkę i można swobodnie grać.

To nie jest wyjątkowa sytuacja. Choć od lipca specjalny rejestr nielegalnych domen hazardowych prowadzony przez Ministerstwo Finansów urósł aż do 1303 adresów, to wciąż

w naszej sieci hula swobodnie sporo nielegalnych portali z hazardem.

Więcej w jutrzejszym wydaniu DGP