Jak ustalił "New York Times", 10 lat temu Facebook dogadał się z największymi producentami sprętu, by ułatwić integrację swojej aplikacji ze smartfonami czy tabletami - jak choćby dać użytkownikom telefonu możliwość bezpośredniego podzielenia się zdjęciem na FB bez konieczności uruchamiania aplikacji portalu. Zdaniem amerykańskich mediów, FB, by ułatwić pracę firmom dał im zbyt dużyu dostęp do danych użytkowników.

Zdaniem NYT, poziom dzielenia się inforamcjami z ponad 60 producentami sprzętu łamie obecną politykę prytawności portalu. Do tego warunki umów bardzo przypominają te ze skandalem związanym z Cambridge Analytica

Jak tłumaczy się portal? Według Facebooka, te umowy były konieczne, by wprowadzić odpowiednie ułatwienia. Do tego - zdaniem portalu - czym innym jest udzielić dostępu do danych użytkowników twórcom dziwnych aplikacji, wykorzystującymi potem zdobyte dane do celów marketingowych, a co innego udzielić go firmom technologicznym. Te bowiem zdobyte dane powinny dobrze pilnować i nie wykorzystywać ich do bezpośredniego zarabiania na użytkownikach.