Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził w sobotę, że spółka Nowa Itaka, właściciel biura podróżyITAKA, padła ofiarą ataku hakerskiego. W wyniku incydentu wyciekły dane logowania części klientów korzystających z usług firmy. Specjaliści z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) pozostają w stałym kontakcie z ITAKĄ, wspierając działania firmy. Jednocześnie rozpoczęły się działania operacyjne służb, które mają doprowadzić do wykrycia sprawców włamania.

Sprawdź, czy Cię dotyczy atak

Minister Cyfryzacji przekazał kluczową informację dla klientów biura. Klienci "w najbliższym czasie" będą mogli sprawdzić, czy wyciek dotyczył ich kont, na stronie internetowej bezpiecznedane.gov.pl. Krzysztof Gawkowski podkreśla, że każda osoba, której dane wyciekły, musi szybko zareagować. Podał listę niezbędnych działań ochronnych:

Reklama

Zmień hasła : Natychmiast zmień hasło na wszystkich portalach, na których używałeś takiego samego.

: Natychmiast zmień hasło na wszystkich portalach, na których używałeś takiego samego. Logowanie dwuskładnikowe : Włącz logowanie dwuskładnikowe (2FA) wszędzie tam, gdzie jest dostępne.

: Włącz logowanie dwuskładnikowe (2FA) wszędzie tam, gdzie jest dostępne. Menedżer haseł: Zacznij używać menedżera haseł do tworzenia silnych i unikalnych kombinacji.

Zacznij używać menedżera haseł do tworzenia silnych i unikalnych kombinacji. Monitoruj konta: Monitoruj swoje konta bankowe i skrzynkę mailową pod kątem nietypowej aktywności.

Monitoruj swoje konta bankowe i skrzynkę mailową pod kątem nietypowej aktywności. Zastrzeż PESEL: Najważniejsza Ochrona Finansowa.

Minister Cyfryzacji przypomniał o najważniejszym zabezpieczeniu przed konsekwencjami kradzieży tożsamości: Zawsze warto mieć także zastrzeżony numer PESEL – wówczas nikt nie zaciągnie zobowiązania finansowego na nasze dane – napisał Gawkowski. PESEL można zastrzec szybko za pomocą aplikacji mObywatel. Minister zaleca to zrobić niezależnie od tego, czy dany wyciek danych nas dotyczy.