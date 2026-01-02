Czym są baterie przepływowe?

Baterie przepływowe to rodzaj akumulatorów, w których energia magazynowana jest w ciekłych elektrolitach krążących między zbiornikami a ogniwem elektrochemicznym. Ich dużą zaletą jest możliwość łatwego skalowania - aby zwiększyć pojemność, wystarczy powiększyć zbiorniki z elektrolitem. Jednym z najbardziej obiecujących wariantów są baterie cynkowo-bromowe, wykorzystujące reakcje chemiczne bromu.

Reklama

Problem z bromem

Choć brom oferuje wysoką gęstość energii i jest stosunkowo łatwo dostępny, ma też istotną wadę: w trakcie ładowania baterii powstaje brom cząsteczkowy (Br₂), który jest silnie korozyjny. Może on uszkadzać elementy baterii, skracać jej żywotność i podnosić koszty całego systemu. Dotychczasowe metody ograniczania tego zjawiska tylko częściowo rozwiązywały problem i często komplikowały budowę baterii.

Przełomowe rozwiązanie

Zespół badawczy kierowany przez prof. Li Xianfenga z Dalian Institute of Chemical Physics, działającego w ramach Chinese Academy of Sciences, zaproponował zupełnie nowe podejście. Wyniki ich prac opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Nature Energy.

Kluczowym pomysłem było wprowadzenie do elektrolitu związków aminowych, które „wychwytują” brom. Dzięki temu brom powstający w trakcie pracy baterii nie pozostaje w agresywnej, wolnej postaci, lecz przekształca się w stabilniejsze związki chemiczne. Stężenie korozyjnego Br₂ spada do ultraniskiego poziomu, a bateria staje się znacznie bezpieczniejsza i trwalsza.

Reklama

Dwa elektrony zamiast jednego

Nowy system ma jeszcze jedną, bardzo istotną zaletę. Tradycyjnie reakcje w bromowych bateriach przepływowych opierały się na przekazywaniu jednego elektronu. Opracowane rozwiązanie umożliwia transfer dwóch elektronów, co bezpośrednio przekłada się na wyższą gęstość energii. Innymi słowy — przy tej samej objętości baterii można zmagazynować więcej energii.

Naukowcy sprawdzili swoje rozwiązanie w działającej baterii cynkowo-bromowej oraz w systemie o mocy 5 kW. Urządzenie pracowało stabilnie przez ponad 700 cykli ładowania i rozładowania, osiągając sprawność energetyczną przekraczającą 78%. Co szczególnie ważne, nawet po długiej eksploatacji nie zaobserwowano korozji kluczowych elementów, takich jak elektrody, kolektory prądowe czy membrany.

Dodatkową korzyścią jest możliwość zastosowania tańszych, niefluorowanych membran jonowymiennych, co znacząco obniża koszty całego systemu.

Nowa technologia otwiera drogę do budowy tańszych, trwalszych i bardziej wydajnych magazynów energii, idealnych do zastosowań sieciowych i przemysłowych. Jak podkreśla prof. Li, to ważny krok w kierunku szerokiego wykorzystania cynkowo-bromowych baterii przepływowych w nowoczesnej energetyce.

Jeśli rozwój tej technologii będzie postępował w podobnym tempie, już w najbliższych latach możemy zobaczyć ją jako realne wsparcie dla stabilnych i niskoemisyjnych systemów energetycznych.

Źródło: Dalian Institute of Chemical Physics