Dlaczego potrzebujemy nowych technologii baterii?

Transformacja energetyczna nabiera tempa. Systemy oparte na odnawialnych źródłach energii oraz rozwój elektromobilności wymagają coraz bardziej efektywnych i stabilnych magazynów energii. Obecnie dominujące baterie litowo-jonowe, choć bardzo wydajne, mają swoje ograniczenia. Problemem jest m.in. ograniczona dostępność surowców oraz fakt, że technologia ta zbliża się do swoich fizycznych granic pod względem gęstości energii.

Dlatego coraz większe zainteresowanie budzą alternatywy – jedną z najbardziej obiecujących są baterie jonów wapnia (CIB). Wapń jest pierwiastkiem powszechnie występującym w przyrodzie i znacznie łatwiej dostępnym niż lit, a jego właściwości elektrochemiczne pozwalają osiągać parametry zbliżone do obecnych standardów.

Największe wyzwania baterii wapniowych

Mimo dużego potencjału, technologia CIB wciąż napotykała istotne trudności. Kluczowym problemem był wolny transport jonów wapnia wewnątrz baterii oraz spadek wydajności podczas wielokrotnych cykli ładowania i rozładowania. To właśnie te ograniczenia sprawiały, że rozwiązanie nie mogło konkurować z technologią litowo-jonową.

Przełom dzięki nowemu elektrolitowi

Zespół kierowany przez prof. Yoonseoba Kima opracował innowacyjne quasi-stałe elektrolity oparte na redoks-aktywnych kowalencyjnych strukturach organicznych (COF). Materiały te, bogate w grupy karbonylowe, tworzą uporządkowaną strukturę, która ułatwia szybki transport jonów Ca²⁺.

Nowe elektrolity osiągnęły wysoką przewodność jonową na poziomie 0,46 mS/cm w temperaturze pokojowej oraz bardzo dobrą zdolność transportu jonów wapnia. Analizy eksperymentalne i symulacje wykazały, że jony przemieszczają się sprawnie wzdłuż uporządkowanych kanałów wewnątrz struktury materiału.

Wyniki, które robią wrażenie

Na bazie nowej technologii zbudowano kompletne ogniwo wapniowo-jonowe. Osiągnęło ono pojemność właściwą 155,9 mAh/g oraz zachowało ponad 74,6% pojemności po 1000 cyklach pracy. Takie parametry pokazują, że redoks-aktywne struktury organiczne mogą znacząco przyspieszyć rozwój praktycznych baterii wapniowych.

Krok w stronę bardziej zrównoważonej energetyki

Jak podkreśla prof. Kim, wyniki badań wskazują na duży potencjał baterii wapniowych jako bardziej zrównoważonej alternatywy dla technologii litowo-jonowej. Wykorzystanie powszechnie dostępnych materiałów oraz poprawa wydajności może w przyszłości przełożyć się na tańsze i bardziej ekologiczne magazyny energii.

Nowa technologia może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach – od systemów magazynowania energii dla odnawialnych źródeł po pojazdy elektryczne.

Badania zostały przeprowadzone we współpracy naukowców z HKUST oraz Shanghai Jiao Tong University, a ich wyniki opublikowano w czasopiśmie Advanced Science.

Źródło: Hong Kong University of Science and Technology.