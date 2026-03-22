Co się zmieniło w Orange Flex w ostatnich latach?

Orange Flex to oferta subskrypcyjna, która od swojego debiutu w maju 2019 roku przechodziła kolejne metamorfozy - nie zawsze na korzyść klientów.

Reklama

2024: Orange usunął najtańszy plan za 30 zł z 30 GB. Klienci musieli przejść na plan za 35 zł lub zrezygnować z usługi. Operator dał im pół roku na decyzję - brak akceptacji oznaczał zawieszenie numeru, choć bez jego utraty przez kolejne 6 miesięcy.

Sierpień 2024: Orange wprowadził nowe plany z większymi limitami danych, zastępując stare plany z usługą Social Pass. Plan za 35 zł wzrósł z 45 GB do 75 GB, plan za 50 zł z 80 GB do 150 GB, a topowy plan za 80 zł zyskał internet bez limitu plus 250 GB do przekazania innym użytkownikom Orange Flex.

Marzec 2026: Orange informuje klientów o ostatecznym usunięciu Social Passa ze wszystkich planów, powołując się na zalecenia Prezesa UKE. Pozostali przy starych planach klienci są automatycznie migrowani na nowe z dniem 13 kwietnia 2026 roku.

Czym był Social Pass i dlaczego zniknął?

Reklama

Social Pass to był jeden z głównych powodów, dla których tysiące klientów wybierało właśnie Orange Flex. Usługa pozwalała na korzystanie z mediów społecznościowych - TikToka, Facebooka, Instagrama, Snapchata, Twittera, Pinteresta, Messengera, WhatsAppa i Vibera - bez uszczuplania pakietu danych.

Znikł z tego samego powodu, co Supernet Video w T-Mobile - zmiana jest związana z zaleceniami Prezesa UKE i regulacjami Unii Europejskiej, zgodnie z którymi operatorzy nie mogą już oferować nielimitowanego transferu danych dla wybranych aplikacji. Model zero rating, choć popularny wśród klientów, okazał się niezgodny z unijnymi przepisami o neutralności sieci.

Co Orange Flex ma, czego nie mają inni?

eSIM bez wizyty w salonie

Orange Flex to jedyna oferta wśród czterech głównych operatorów, która obsługuje eSIM w pełni zdalnie. Kartę eSIM aktywujesz natychmiast w aplikacji - bez papierów, bez wizyty w salonie, bez stresu. Jeśli masz nowego iPhone'a lub Samsunga bez fizycznego slotu na kartę SIM - Orange Flex jest praktycznie jedyną sensowną opcją na polskim rynku.

Wiele urządzeń na jednym numerze

Zależnie od wybranego planu możesz uzyskać 1, 2 lub nawet 3 dodatkowe karty SIM/eSIM za 0 zł, współdzielące numer główny - idealne do smartwatcha, tabletu czy routera. To szczególnie przydatne dla użytkowników smartwatchów z eSIM (np. Apple Watch, Galaxy Watch), gdzie Orange Flex sprawdza się bezkonkurencyjnie.

Obsługa przez aplikację 24/7

Wszystkim zarządzasz przez aplikację: zmieniasz plan, płacisz za kolejny miesiąc lub rok, zamawiasz dodatkową kartę SIM lub eSIM, konfigurujesz roaming - kilka dotknięć i gotowe. Chat dostępny jest przez całą dobę.

Roaming w UE - i coraz więcej krajów

W 2026 roku abonenci Orange Flex dostają więcej GB w roamingu UE, a Strefa UE poszerzyła się o dwa nowe kraje. Poza strefą UE możesz dokupić pakiety danych - dostępne są m.in. od 17 zł za 1 GB w Stanach Zjednoczonych lub od 9 zł za 1 GB w Wielkiej Brytanii.

Dla kogo Orange Flex wciąż ma sens?

Orange Flex jest dobrym wyborem, jeśli:

Masz telefon z obsługą eSIM i chcesz uniknąć fizycznej karty SIM

Podróżujesz po UE i cenisz wygodę roamingu bez dodatkowych opłat

Potrzebujesz kilku kart SIM/eSIM na jednym numerze (smartwatch, tablet, router)

Zużywasz nierównomiernie - Sejf GB pozwala kumulować niewykorzystane dane

Cenisz pełną obsługę przez aplikację bez wizyty w salonie

Chcesz elastyczność bez umowy - możesz zrezygnować w każdym momencie

Orange Flex może nie być najlepszym wyborem, jeśli:

Priorytetem jest jak najwięcej GB za jak najmniej złotych - tu wygrywa Plus

Potrzebujesz najtańszej możliwej opcji - plan startowy to 35 zł, tańszego nie ma

Intensywnie korzystałeś z Social Passa i szukasz podobnej usługi - ona już nie wróci

Wolisz tradycyjną obsługę w salonie - Orange Flex działa wyłącznie przez aplikację

Czy migracja na nowe plany w kwietniu 2026 jest korzystna?

Jeśli byłeś na starym planie z Social Passem - zależy od tego, jak intensywnie z niego korzystałeś. Jeśli Social Pass był dla Ciebie kluczowy i zużywałeś głównie dane z mediów społecznościowych, nowy plan może wymagać więcej GB niż poprzedni. Z drugiej strony - nowe plany dają znacząco więcej gigabajtów za tę samą cenę, co rekompensuje utratę Social Passa dla większości użytkowników.

Jeśli zdecydujesz się zmienić plan samodzielnie przed 13 kwietnia 2026 roku (zamiast czekać na automatyczną migrację), Orange oferuje dodatkowy bonus: 30 dni darmowego UNLMTD - nielimitowanego internetu bez żadnych opłat.

FAQ - pytania i odpowiedzi

Czy Orange Flex to prepaid czy abonament? Orange Flex to subskrypcja numerowa - płacisz miesięcznie z góry za wybrany plan bez zobowiązania na rok czy dwa, bo możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie. To model pomiędzy klasycznym prepaid a abonamentem. Czy mogę korzystać z Orange Flex bez smartfona z eSIM? Tak - Orange Flex wysyła fizyczną kartę SIM do Paczkomatu. eSIM to opcja, nie obowiązek. Jednak pełne zarządzanie ofertą odbywa się wyłącznie przez aplikację mobilną. Co się stanie z moimi danymi w Sejfie GB, jeśli zmienię plan? Zgromadzone GB w Sejfie przepadają przy zmianie lub zawieszeniu planu. Warto je wykorzystać przed dokonaniem zmiany. Czy mogę wrócić do starego planu z Social Passem po 13 kwietnia? Nie - zawieszenie lub zmiana planu ze starej oferty to droga w jedną stronę. Po wykonaniu takiego kroku powrót do planu z usługą Social Pass nie będzie możliwy. Czy Orange Flex działa za granicą? Tak - wszystkie plany obejmują roaming w krajach UE z przydzielonymi limitami danych (od ~8 GB do ~19 GB w UE). Poza strefą UE możesz dokupić dodatkowe pakiety danych bezpośrednio w aplikacji. Co jeśli chcę zrezygnować z Orange Flex całkowicie? Możesz to zrobić w dowolnym momencie przez aplikację. Jeśli rezygnujesz w związku ze zmianą warunków w kwietniu 2026 roku, przysługuje Ci prawo do wypowiedzenia bez żadnych kosztów. Numer możesz przenieść do innego operatora (MNP) - proces zajmuje 1 dzień roboczy.

Co zrobić teraz?

Sprawdź, na jakim planie jesteś - wejdź do aplikacji Orange Flex i sprawdź aktualny plan oraz datę następnego rozliczenia Zmień plan przed 13 kwietnia, jeśli chcesz odebrać bonus 30 dni darmowego UNLMTD Porównaj nowe plany z konkurencją - jeśli zużywasz dużo danych i nie potrzebujesz eSIM ani Sejfu GB, Plus lub Play mogą być tańsze Jeśli nie akceptujesz zmian - masz prawo wypowiedzieć umowę przed 13 kwietnia bez ponoszenia żadnych kosztów

Źródła: flex.orange.pl