DuckDuckGo rzuca wyzwanie Google. Koniec z uciążliwymi reklamami?

DuckDuckGo, firma kojarzona dotychczas głównie z wyszukiwarką chroniącą prywatność, ogłosiła dużą rewolucję w swojej przeglądarce internetowej. Program otrzymał potężną aktualizację, która automatycznie blokuje większość reklam wideo na YouTube.

Największą zaletą tego rozwiązania jest prostota. W przeciwieństwie do tradycyjnych blokerów, użytkownik nie musi wyszukiwać, instalować ani konfigurować żadnych dodatkowych wtyczek. Mechanizm został zintegrowany bezpośrednio z kodem przeglądarki DuckDuckGo.

Co kluczowe dla portfeli użytkowników: funkcja jest w 100% bezpłatna. Nie wymaga posiadania płatnego abonamentu DuckDuckGo ani subskrypcji YouTube Premium.

Youtube

Jak włączyć blokowanie reklam? Instrukcja dla Windows, iOS i Androida

Blokowanie reklam na YouTube jest domyślnie aktywne dla większości użytkowników przeglądarki DuckDuckGo na następujących platformach:

iPhones (iOS)

Komputery z systemem Windows

Komputery Mac (macOS)

Warunkiem koniecznym jest korzystanie z najnowszej wersji aplikacji. Jeśli funkcja jeszcze nie działa, upewnij się, że Twoja przeglądarka została zaktualizowana.

Ważna informacja dla użytkowników Androida

Na urządzeniach z systemem Android mechanizm zostanie włączony automatycznie w późniejszym terminie. Obecnie można go jednak bardzo łatwo uruchomić ręcznie. Oto jak to zrobić:

Otwórz przeglądarkę DuckDuckGo na telefonie. Wejdź w Ustawienia. Wybierz sekcję „Ad Blocking” (Blokowanie reklam). Aktywuj opcję dedykowaną dla serwisu YouTube.

Najważniejszy warunek: Zapomnij o oficjalnej aplikacji YouTube

Aby cieszyć się brakiem reklam, musisz pamiętać o jednej, kluczowej zasadzie. Nowa funkcja nie blokuje reklam wewnątrz oficjalnej aplikacji YouTube na smartfonie.

Jeśli klikniesz link do filmu w wiadomości lub na Facebooku, a Twój telefon automatycznie otworzy aplikację YouTube – reklamy nadal się pojawią. Aby mechanizm DuckDuckGo zadziałał, musisz wejść na stronę bezpośrednio w przeglądarce DuckDuckGo.

Na komputerach sprawa jest prostsza: wystarczy odpalić witrynę YouTube w DuckDuckGo. Nie trzeba korzystać z żadnych specjalnych odtwarzaczy ani zmieniać swoich nawyków.

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Jak to działa pod maską? Technologia z uBlock Origin

Nowy mechanizm DuckDuckGo nie powstał w próżni. Wykorzystuje on zaawansowane, społecznościowe listy filtrów pochodzące z legendarnego projektu uBlock Origin. Są one rozwijane przez społeczność open source i błyskawicznie aktualizowane w odpowiedzi na nowe techniki serwowania reklam przez Google.

DuckDuckGo dokłada do nich własne reguły, które mają zapobiegać tzw. "rozjeżdżaniu się" stron internetowych. Przeglądarka wykrywa skrypt reklamowy jeszcze zanim ten zdąży wysłać zapytanie do serwera, skutecznie odcinając banery oraz spoty wideo przed i w trakcie filmu.

Czy znikną absolutnie wszystkie reklamy?

DuckDuckGo uczciwie stawia sprawę: mowa jest o blokowaniu większości reklam, a nie o stuprocentowej niezawodności. YouTube i blokerzy reklam prowadzą nieustanną wojnę. Gdy YouTube zmienia kod, skuteczność filtrów może na chwilę spaść.

Dodatkowo, firma przyznaje, że proces filtrowania może w niektórych przypadkach nieznacznie wydłużyć czas ładowania filmu (buforowanie na starcie).

Nowe blokowanie reklam a Duck Player. Jaka jest różnica?

Warto nie mylić nowej funkcji z dostępnym już wcześniej narzędziem o nazwie Duck Player.

Cecha Nowe Blokowanie Reklam Duck Player Interfejs Standardowa, dobrze znana strona YouTube. Uproszczony, minimalistyczny odtwarzacz. Funkcje społecznościowe Dostępne komentarze, playlisty i historia. Ukrywa komentarze i elementy rozpraszające. Algorytm i rekomendacje Oglądane filmy wpływają na Twój profil. Oglądasz "incognito" – brak wpływu na rekomendacje.

Co ciekawe, DuckDuckGo pozwala na jednoczesne korzystanie z obu tych funkcji, dając użytkownikowi pełną kontrolę nad prywatnością.

Wieczna gra w kotka i myszkę

Decyzja DuckDuckGo to kolejny mocny cios w model biznesowy YouTube oparty na reklamach. Choć Google regularnie walczy z blokerami, prostota rozwiązania od twórców "prywatnej kaczki" może przyciągnąć miliony użytkowników, którzy mają dość instalowania skomplikowanych rozszerzeń. Wystarczy jedna przeglądarka, by drastycznie podnieść komfort oglądania wideo w sieci.

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Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy funkcja blokowania reklam w DuckDuckGo jest legalna i darmowa? Tak, funkcja jest w pełni darmowa, wbudowana w przeglądarkę i nie wymaga żadnych opłat ani subskrypcji. Czy to oznacza, że nie potrzebuję już uBlock Origin? Jeśli korzystasz z DuckDuckGo, nie musisz instalować uBlocka jako osobnego rozszerzenia – przeglądarka sama korzysta z jego baz danych. Dlaczego filmy na YouTube ładują się odrobinę wolniej? Przeglądarka musi przeanalizować kod strony i zablokować elementy reklamowe zanim uruchomi się właściwe wideo, co może wywołać sekundowe buforowanie. Czy blokowanie reklam działa w aplikacji YouTube? Film musi być odtwarzany na stronie YouTube otwartej w przeglądarce DuckDuckGo. Funkcja nie usuwa reklam z oficjalnej aplikacji YouTube. Czy funkcja działa na Androidzie? Tak, ale może wymagać ręcznego włączenia w ustawieniach przeglądarki. DuckDuckGo zapowiada, że w przyszłości będzie ona domyślnie aktywna również na Androidzie. Czy DuckDuckGo blokuje wszystkie reklamy na YouTube? Nie ma takiej gwarancji. Firma informuje o blokowaniu większości reklam. Pojedyncze reklamy mogą się pojawiać, zwłaszcza po zmianach wprowadzanych przez YouTube.

Źródła: DuckDuckGo Blog ("Watch YouTube Without Ads..."), Oficjalna pomoc DuckDuckGo, Engadget.