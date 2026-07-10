Masz konto na Instagramie? Natychmiast wyłącz tę opcję. Chodzi o Twoje zdjęcia

Twoje zdjęcia jako „odniesienie”: Nowe narzędzie Meta AI potrafi skanować publiczne profile i na ich podstawie tworzyć zupełnie nowe grafiki.

Nowe narzędzie Meta AI potrafi skanować publiczne profile i na ich podstawie tworzyć zupełnie nowe grafiki. Pełna dyskrecja: System działa w taki sposób, że jako właściciel zdjęć możesz nigdy nie dowiedzieć się, że ktoś użył Twojego wizerunku.

System działa w taki sposób, że jako właściciel zdjęć możesz nigdy nie dowiedzieć się, że ktoś użył Twojego wizerunku. Kto jest bezpieczny? Meta wprowadziła automatyczne filtry ochronne dla wybranych grup użytkowników, ale pozostali muszą zadziałać sami.

Meta wprowadziła automatyczne filtry ochronne dla wybranych grup użytkowników, ale pozostali muszą zadziałać sami. Ukryte przełączniki: Opcja blokady istnieje, jednak została podzielona na kilka części i ukryta głęboko w menu aplikacji. Poniżej wyjaśniamy, jak dokładnie działa ten mechanizm i gdzie znaleźć suwaki, które natychmiast odetną AI od Twojego profilu.

Nowy model Muse Image. Wystarczy Twój nick, by AI przerobiła Twoje zdjęcia

Koncern Marka Zuckerberga uruchomił nowy model generowania obrazów o nazwie Muse Image (opracowany przez Meta Superintelligence Labs). Model potrafi nie tylko tworzyć grafiki od podstaw, ale również modyfikować istniejące fotografie, zmieniać ubrania, tło czy doklejać postacie.

Największe emocje budzi jednak fakt, że AI potrafi sięgać bezpośrednio do publicznych profili na Instagramie.

Jak to działa? Inny użytkownik nie musi pobierać Twoich zdjęć. Wystarczy, że w poleceniu dla Meta AI wpisze nazwę Twojego profilu (nick). Sztuczna inteligencja natychmiast użyje Twoich publicznych zdjęć jako punktu odniesienia.

Inny użytkownik nie musi pobierać Twoich zdjęć. Wystarczy, że w poleceniu dla Meta AI wpisze nazwę Twojego profilu (nick). Sztuczna inteligencja natychmiast użyje Twoich publicznych zdjęć jako punktu odniesienia. Efekt? System może wygenerować grafikę przedstawiającą Ciebie w miejscu, ubraniu lub sytuacji, w których nigdy w życiu się nie znalazłeś.

System może wygenerować grafikę przedstawiającą Ciebie w miejscu, ubraniu lub sytuacji, w których nigdy w życiu się nie znalazłeś. Brak kontroli: Meta wprost przyznaje, że właściciel profilu nie jest w żaden sposób powiadamiany, że ktoś właśnie użył jego wizerunku do stworzenia nowej grafiki.

Kogo dotyczy nowe niebezpieczeństwo?

Funkcja została włączona automatycznie u wszystkich dorosłych użytkowników, którzy posiadają konta publiczne. Meta deklaruje, że automatycznie wyłączone z tego mechanizmu są:

konta prywatne,

profile osób poniżej 18. roku życia.

Eksperci alarmują: to rodzi ogromne ryzyko nadużyć i tworzenia fałszywych materiałów (deepfake). Szczególnie ostrożne powinny być osoby, które na publicznych profilach publikują dużo wyraźnych zdjęć twarzy lub fotografie rodzinne.

Wielka luka w systemie. Co ze zdjęciami dzieci na profilach rodziców?

Oficjalne komunikaty Meta uspokajają, że profile osób poniżej 18. roku życia są automatycznie zablokowane i ich nazwy użytkownika nie mogą być wpisywane w generatorze Muse Image. Eksperci ds. prywatności cyfrowej natychmiast wskazali jednak na poważną lukę w tym założeniu.

Co w sytuacji, gdy zdjęcie dziecka znajduje się na publicznym profilu jego rodzica lub pełnoletniego opiekuna?

W takim przypadku algorytm Meta AI analizuje konto osoby dorosłej, a więc ma pełen dostęp do wszystkich opublikowanych tam fotografii – w tym tych rodzinnych. Koncern z Menlo Park nie wyjaśnił dotąd szczegółowo, w jaki sposób jego systemy rozpoznają i czy w ogóle skutecznie blokują wizerunki dzieci na zdjęciach wrzucanych przez dorosłych.

Dla organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci to jasny sygnał ostrzegawczy. Jeśli prowadzisz publiczny profil i zdarza Ci się publikować zdjęcia swoich pociech, nie czekaj na ruch ze strony algorytmów. Powinieneś jak najszybciej zabezpieczyć profil i ręcznie odciąć narzędzia AI od swoich galerii.

Instagram

Jak wyłączyć używanie zdjęć przez Meta AI? Instrukcja [KROK PO KROKU]

Opcja ponownego użycia materiałów przez AI jest domyślnie aktywna. Aby ją zablokować, musisz samodzielnie zmienić ustawienia. Pamiętaj, że wyłączenie funkcji nie usunie obrazów, które ktoś zdołał wygenerować wcześniej – dlatego liczy się czas.

Otwórz aplikację Instagram i przejdź następującą ścieżkę:

Wejdź na swój profil i dotknij menu z trzema liniami w prawym górnym rogu. Otwórz sekcję Ustawienia i aktywność. Znajdź i kliknij zakładkę Udostępnianie i ponowne wykorzystanie (lub angielskie Sharing and reuse). Przewiń na sam dół i odszukaj przełączniki pozwalające innym osobom oraz funkcjom AI na używanie Twoich treści. Ważne: Zablokuj osobno przełącznik dla postów oraz osobno dla rolek (Reels). Wyłączenie tylko jednego z nich nie wystarczy!

Wyłączyłeś jeden przełącznik? Koniecznie sprawdź także drugi!

W ustawieniach Instagrama możliwość ponownego wykorzystywania materiałów przez AI została podzielona na osobne opcje. Wyłączenie tylko jednego z suwaków nie zablokuje całkowicie sztucznej inteligencji Meta dostępu do Twojego profilu.

Po zapisaniu zmian zamknij aplikację, wejdź w nią ponownie i upewnij się, że sekcja „Udostępnianie i ponowne wykorzystanie” zapisała Twoje ustawienia, a oba przełączniki pozostają nieaktywne.

Pamiętaj: Układ menu i nazwy opcji mogą się delikatnie różnić w zależności od tego, czy używasz systemu Android czy iOS, a także od wersji aplikacji i etapu wdrażania funkcji na Twoim koncie.

Nie widzisz tej opcji? Meta wdraża Muse Image etapami. Jeśli nie masz jeszcze tych suwaków, zaktualizuj aplikację i sprawdź ustawienia za kilka dni. Do tego czasu najprostszym sposobem na ochronę wizerunku jest zmiana statusu konta na prywatne.

Instagram

Ważne: Trenowanie AI a używanie zdjęć to dwie różne sprawy!

Musisz wiedzieć o jednej rzeczy: wyłączenie powyższych przełączników dla postów i rolek zablokuje innym użytkownikom możliwość generowania grafik z Twoją twarzą. Nie jest to jednak tożsame ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec trenowania ogólnych modeli Meta AI na Twoich danych. Do zablokowania samego trenowania algorytmów służy zupełnie osobna procedura i formularz sprzeciwu w centrum prywatności Meta.

Ważne Przekaż to dalej! Większość osób nie ma pojęcia, że wystarczy wpisać ich nick na czacie z AI, by stworzyć fotorealistyczny, fałszywy obraz. Udostępnij ten poradnik znajomym, zanim ktoś użyje ich zdjęć.

Prosty trik: Jak całkowicie odciąć AI od Twoich zdjęć?

Najskuteczniejszą, globalną metodą na ochronę swojej prywatności przed algorytmami Meta jest zmiana statusu konta na prywatne. Sztuczna inteligencja Marka Zuckerberga (zgodnie z obecnym regulaminem) nie ma prawa pobierać danych i obrazów z profili zamkniętych.

Jeśli nie musisz prowadzić konta publicznego, wejdź w Ustawienia - > Prywatność konta i włącz opcję Konto prywatne.

Ważne Podziel się tą informacją! Większość Twoich znajomych nie ma pojęcia, że ich prywatne zdjęcia mogą właśnie zasilać bazy danych sztucznej inteligencji. Prześlij im ten poradnik, aby również mogli zabezpieczyć swoje profile przed nowymi algorytmami Meta.

Instagram smartfon aplikacja

FAQ – zdjęcia z Instagrama i Meta AI

Czy Meta AI może użyć zdjęć z prywatnego konta? Nie. Zgodnie z deklaracjami prywatne konta są bezpieczne – pod warunkiem, że te same zdjęcia nie zostały udostępnione publicznie w innym miejscu. Czy dostanę powiadomienie, jeśli ktoś użyje mojego profilu? Nie. Instagram w żaden sposób nie informuje, że ktoś wykorzystał Twoje materiały jako odniesienie w generatorze Muse Image. Czy funkcja jest już aktywna w Polsce? Wdrożenie przebiega falami. Część użytkowników w Polsce widzi już nowe opcje, u innych pojawią się one w ciągu najbliższych dni wraz z aktualizacjami aplikacji. Czy wyłączenie funkcji usunie już wygenerowane grafiki? Wyłączenie ustawienia ma blokować tworzenie kolejnych materiałów, ale nie powoduje automatycznego usunięcia obrazów wygenerowanych wcześniej. Czy wystarczy wyłączyć używanie postów? Nie zawsze. W ustawieniach mogą znajdować się oddzielne przełączniki dotyczące postów i rolek. Warto sprawdzić i wyłączyć obydwa. Czy zmiana konta na prywatne wystarczy? Prywatne konta mają być automatycznie wyłączone z możliwości wskazywania profilu podczas tworzenia obrazów. Zmiana widoczności konta nie usuwa jednak materiałów AI, które mogły zostać wygenerowane wcześniej.

Źródła: Oficjalna prezentacja modelu Muse Image przez Meta, Instagram Help Center, The Guardian, Wired.