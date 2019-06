- Umowa podpisana pomiędzy Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (ŁSSE), Politechniką Łódzką, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz firmami Ericsson i Play powołuje akcelerator rozwoju 5G w Łodzi. Rozwój technologii 5G może – jak szacujemy - poprawić produktywność Polski o ok. 1 proc. PKB, czyli o ok. 4 mld zł; doprowadzić do oszczędności m.in. w służbie zdrowia, w zakresie usług transportowych i poprawić jakość tych usług – podkreśliła minister podczas briefingu po podpisaniu umowy.

Jak zaznaczyła, rozwój technologii 5G - czyli możliwości przekazywania ogromnej ilości danych w bezpieczny sposób – jest trendem globalnym.

- Polska nie pozostaje w tyle. Chcielibyśmy, aby Łódź stała się pierwszym miastem operującym w sieci 5G i mamy nadzieję, że za sprawą tego porozumienia to się wydarzy – dodała.

Według Emilewicz, Łódź nie jest jedynym miastem, w którym będą rozwijane tego typu przedsięwzięcia; kolejne ośrodki także podpisują podobne zobowiązania.

Zgodnie z przyjętą przez rząd strategią rozwoju 5G, do końca 2025 roku siecią 5G mają być objęte wszystkie większe miasta w kraju oraz główne ciągi komunikacyjne. W Łodzi – przy udziale Politechniki Łódzkiej - projekt ma być wdrożony pilotażowo, natomiast ŁSSE chce być pierwszą strefa ekonomiczną na świecie, która zaoferuje tę technologię działającym w jej obrębie firmom.

- Akcelerator S5, który wdroży w przemyśle technologię 5G będzie zaawansowanym rozwinięciem projektu Startup Spark, który realizujemy od 2 lat. Będziemy pracowali nad rozwojem możliwości wdrożenia 5G w przemyśle, wykorzystując sieć Politechniki Łódzkiej wspólnie z Ericssonem i operatorem Play oraz z naszymi partnerami biznesowymi – podała wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz.

Do etapu inkubacji ŁSSE zaprosi 40 startupów, z których wyłoni finałową dwudziestkę firm – jej zadaniem będzie wdrożenie w życie przygotowanych koncepcji. Na każdym etapie startupy będą korzystać ze wsparcia eksperckiego, mentorskiego i finansowego, a także współpracować z firmami, dla których będą tworzyć nowe rozwiązania oparte o 5G.

- W ciągu 1,5 roku zamierzamy wprowadzić te rozwiązania do firm, które zdecydują się wejść do projektu; obecnie jego partnerami biznesowymi są Procter&Gamble oraz Wielton – dodała wiceprezes ŁSSE.

Fundusze na rozwój akceleratora S5 to 14 mln zł, pozyskane z łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Ich przekazanie było jedną z moich pierwszych decyzji, podjętą na początku roku. Postanowiliśmy zaryzykować, bo to jest przyszłość; jako gospodarz województwa jestem przekonany, że to był dobry wybór – zaznaczył marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Według rektora PŁ Sławomira Wiaka, projekt sieci pilotażowej 5G w obrębie kampusu uczelni jest już gotowy; ma ona umożliwić przedsiębiorcom przygotowanie aplikacji dla innowacyjnych usług w dedykowanym środowisku testowym. W ubiegłym roku uczelni przyznano 8 mln zł z budżetu państwa w ramach grantu badawczo-wdrożeniowego na budowę sieci i zakup urządzeń potrzebnych do przetestowania technologii 5G. Zdaniem Wiaka, z wypracowanych rozwiązań skorzystają także ŁSSE i przedsiębiorcy - PŁ udostępni im know-how i unikatową infrastrukturę.

Jak zaznaczył prezes Ericsson w Polsce Martin Mellor, jego firma posiada bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu sieci 5G; dziewięć z dwunastu działających na świecie sieci 5G to dzieło Ericssona. - Technologia niezbędna do wdrożenia 5G jest już dostępna w Polsce, a Ericsson jest gotowy, by tego dokonać.(…) Nadejście sieci 5G to świetna wiadomość dla łódzkich startupów i przedsiębiorstw, to szansa na zwiększenie ich efektywności; z ich doświadczeń będą mogli w przyszłości korzystać przyszli użytkownicy sieci 5G w Polsce – dodał Mellor.

Sieć telekomunikacyjna piątej generacji (5G) to nowy standard przekazywania danych, posiadający wyższą przepustowość niż stosowane do tej pory rozwiązania 4G. Wdrożenie 5G ma wspierać m.in. bardziej niezawodną komunikację pomiędzy urządzeniami i pomóc w popularyzacji rozwiązań tzw. internetu rzeczy.