Polacy nie ufają AI, choć interesują się jej zastosowaniem

Jak wynika z raportu KPMG „Sztuczna inteligencja w Polsce. Krajobraz pełen paradoksów”, 77 proc. akceptuje obecność AI w codziennych zadaniach w co najmniej umiarkowanym stopniu. Jednocześnie 41 proc. Polaków zadeklarowało zaufanie do sztucznej inteligencji; to mniej niż globalna średnia (46 proc.). Oznacza to, że Polacy z rezerwą podchodzą do kwestii zaufania wobec AI, ale coraz bardziej interesują się jej praktycznym zastosowaniem - wskazali eksperci w informacji prasowej.

W raporcie wskazano, że najważniejszym czynnikiem zwiększającym zaufanie do AI jest prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (89 proc. wskazań). Respondenci z Polski wysoko ocenili również znaczenie monitorowania dokładności systemów AI (86 proc.) oraz możliwości interwencji człowieka w przypadku błędów lub nieprawidłowych decyzji technologii (85 proc.).

Uniwersytety szansą na uczciwe wdrożenie AI - tak sądzą Polacy

Jak podano w raporcie, 87 proc. Polaków ufa, że uniwersytety i ośrodki naukowo-badawcze wdrażają i wykorzystują AI w najlepszym interesie społecznym. Na drugim miejscu pod tym względem znalazły się instytucje opieki zdrowotnej (72 proc. wskazań), a na trzecim duże firmy technologiczne (70 proc.). 64 proc. respondentów wskazało, że ufa firmom wykorzystującym AI. Najmniej zaufania Polacy mają do instytucji państwowych, które wdrażają sztuczną inteligencję (55 proc.).

Eksperci KPMG wskazali, że szczególnym wyzwaniem pozostaje w Polsce odbudowa zaufania do sektora publicznego, w szczególności w obszarach, gdzie AI zaczyna wspierać procesy administracyjne i świadczenie usług publicznych. „W tym kontekście współpraca instytucji państwowych z organizacjami naukowymi i badawczymi może stać się skutecznym sposobem na zwiększenie akceptacji społecznej i budowę przejrzystych modeli wykorzystania AI” - zaznaczono.

Badanie „Trust, Attitudes and Use of Artificial Intelligence: A Global Study 2025”, na podstawie którego stworzono raport, zostało przeprowadzone przez zespół naukowców z University of Melbourne we współpracy z KPMG. Objęło ono ponad 48 tys. respondentów z 47 krajów, w tym 1082 z Polski. Respondenci zostali zaproszeni do udziału w ankiecie online, a zbieranie danych trwało od listopada 2024 do połowy stycznia 2025 roku. KPMG działa w 143 krajach, świadczy usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego.