Aplikacja została opracowana przez Video Standards Council, jednego z dwóch administratorów systemu PEGI (Pan European Game Information – Europejski System Oceniania Gier Komputerowych). Jest dostępna w języku angielskim, holenderskim, francuskim i polskim.

System PEGI składa się z dwóch elementów: klasyfikacji wieku i opisów treści. Przedziały wiekowe stosowane w PEGI to 3, 7, 12, 16 i 18 lat. Do opisu treści używanych jest osiem ikon. Są to piktogramy informujące o rodzaju treści zawartych w grze.

Jak informuje ministerstwo edukacji na swojej stronie, aplikacja PEGI Ratings umożliwia wyszukiwanie informacji o klasyfikacji gier i aplikacji. Zawiera też informacje, w jaki sposób korzystać z ustawień kontroli rodzicielskiej. Użytkownik może przeszukać bazę danych PEGI, filtrować wyniki według wieku, gatunku i platformy, znaleźć wskazówki dotyczące rodzinnego grania w gry wideo i przeczytać szczegółowe opisy oznaczeń wieku i deskryptorów treści.

Aplikacja umożliwia także dostęp do lokalnych witryn konsumenckich, na których rodzice znajdą porady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z gier wideo. Strona internetowa dla polskich konsumentów to: http://www.zapytajogry.pl/.

Na stronie ministerstwa można znaleźć odnośniki do pobrania aplikacji.