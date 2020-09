"Wzywamy administratorów Twittera, by zrewidowali politykę ograniczającą prawo odbiorców do swobodnego dostępu do informacji i zrezygnowali z używania antydemokratycznych narzędzi nieuczciwej konkurencji ze strony amerykańskiego mainstreamu informacyjnego wobec alternatywnych źródeł" - oświadczyło MSZ w poniedziałek wieczorem.

Rosyjski resort nazwał działania Twittera "kolejnym aktem cenzury i dyskryminacji wobec mediów rosyjskich". Wcześniej analogiczne kroki Twitter podjął wobec prorządowej rosyjskiej telewizji RT, nadającej na zagranicę. W krajach zachodnich RT uważana jest za narzędzie propagandy i karana była za łamanie zasad bezstronności mediów.