"Po przeprowadzeniu dokładnych testów i próbnym wyłączeniu sieci 3G w wybranych powiatach na południu Polski T-Mobile rozpoczyna proces wygaszania starej technologii na terenie całego kraju. Wyłączenie 3G to naturalny krok w rozwoju komunikacji mobilnej: ta wdrażana przeszło 20 lat temu jest stopniowo wypierana przez nowsze sieci 4G i 5G. Skorzystają na tym wszyscy pozostający w zasięgu magentowego operatora" - czytamy w komunikacie.

Wyłączenie 3G to jeden z etapów przygotowania sieci T-Mobile na stale rosnące zapotrzebowanie na przesył danych. Odzyskane w tym procesie zasoby częstotliwości pozwolą na szybkie uruchomienie na tych samych obszarach kraju sieci najnowszej generacji - szybszych, bardziej wydajnych, oferujących znacznie większy komfort pracy. Dla klientów oznacza to lepszą jakość połączeń głosowych dzięki obsłudze VoLTE, wzrost prędkości przesyłania danych, a także pełny dostęp do sieci 5G wraz z jej zwiększoną szybkością, pojemnością i niezawodnością, podano także.

"Proces nieodczuwalny dla klientów"

"Już podczas pilotażowego wyłączenia 3G w czterech powiatach województwa świętokrzyskiego proces był praktycznie nieodczuwalny dla klientów T-Mobile, a ci, którzy do tej pory korzystali jeszcze ze starszych rozwiązań, pozytywnie oceniali proces migracji na nowsze technologie. Po udanym pilotażu w województwie świętokrzyskim operator przyjął ten obszar za punkt wyjścia do dalszego działania i od 26 września rozpocznie oficjalne wygaszanie sieci starszej generacji na południu Polski. Po zakończeniu tego procesu w południowej Polsce T-Mobile rozpocznie sukcesywne unowocześnianie technologii w kolejnych regionach, w tym w centrum i na północy kraju. Całkowite wyłączenie sieci 3G T-Mobile w Polsce planowane jest na koniec 2023 roku" - czytamy dalej.

Wprowadzane zmiany nie mają najmniejszego wpływu na technologie NB-IoT oferowane przez T-Mobile, zaznaczono w informacji. Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100 proc. powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.