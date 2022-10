Programowanie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnych technologii oraz projektowania i wdrażania nowych produktów. W tym zakresie rozwój najzdolniejszych studentów jest kluczowym zadaniem, co od ponad trzech dekad we współpracy z uniwersytetami na całym świecie wspiera Fundacja International Collegiate Programming Contest University(ICPCU). Huawei dołączył do tej inicjatywy i wspiera przedsięwzięcia szkoleniowe dla najbardziej utalentowanych, zmotywowanych i zaangażowanych studentów, którzy chcą podnosić swoje umiejętności rozwiązywania różnych problemów tworzenia rozwiązań dla lepszej przyszłości.

Programistyczne igrzyska olimpijskie

– ICPC (The International Collegiate Programming Contest – red.) to najstarszy i największy konkurs dla programistów na świecie. To swego rodzaju igrzyska olimpijskie w dziedzinie programowania, powstałe we wczesnych latach 70. – mówi Veronika Soboleva, dyrektor ds. rozwoju Fundacji ICPC.

Jak dodaje, wiele firm organizuje własne konkursy i hakatony, te jednak koncentrują się zwykle na bardzo konkretnych i wąskich zagadnieniach.

– Tutaj skupiamy się na najbardziej zaawansowanych algorytmach, które mogą być wdrożone we wszystkich obszarach gospodarki. Podczas konkursu poznajemy wielu młodych ludzi, którzy wyznają podobne wartości, których interesują nowe metody szkoleniowe oraz innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów – tłumaczy.

Veronika Soboleva podkreśla, że w konkursie biorą udział drużyny studentów, które reprezentują konkretne uniwersytety.

– To rywalizacja talentów i uniwersytetów, które ze sobą konkurują po to, aby wspólnie się rozwijać i lepiej rozwiązywać problemy programistyczne – wyjaśnia.

Sam konkurs składa się z kilku etapów. Wielki światowy finał, którego gospodarzem każdego roku jest inny uniwersytet, poprzedzają eliminacje na szczeblu uniwersyteckim, lokalnym, narodowym, a następnie regionalnym. Dla przykładu, drużyny uniwersyteckie z Wrocławia, aby dostać się do finału, musiały rywalizować z innymi zespołami z Europy.

W skład każdej drużyny programistów wchodzi trzech studentów oraz ich trener. Zadaniem studentów jest jak najszybsze, a przy tym bezbłędne rozwiązanie konkretnego problemu programistycznego. Zwycięża drużyna, która jako pierwsza poprawnie ukończy zadanie.

Udział w konkursie poprzedzają miesiące przygotowań oraz szkoleń. Obóz treningowy ICPC w Polsce wpisał się w cykl przygotowawczy do tegorocznego sezonu konkursowego. Odbył się on 14–16 października, wzięło w nim udział ok. 300 studentów z 11 europejskich krajów. To w większości młode talenty z I i II roku studiów.

Huawei jest diamentowym sponsorem światowego finału konkursu, preeliminacji w niektórych subregionach, w tym w Europie, Azji Zachodniej, Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz partnerem obozu szkoleniowego dla drużyn z Europy, który odbył się w Parku Miłocin w Pierwoszowie, nieopodal Wrocławia.

Jak zauważa Wang Aimeng, wiceprezes Instytutu Badań Strategicznych i dyrektor departamentu zarządzania konkursami w Huawei, region Europy Środkowo-Wschodniej ma bardzo dobre tradycje, jeżeli chodzi o wychwytywanie i tworzenie możliwości rozwoju dla bardzo młodych osób uzdolnionych matematycznie, które zaczęły rozwijać swoje umiejętności w zakresie programowania już na etapie liceum i wczesnym etapie studiów.

– Również dlatego i dzięki naszej współpracy z ICPCzorganizowaliśmy obóz treningowy w Polsce – wyjaśnia Wang Aimeng.

Programowanie od biznesowej kuchni

– Obóz treningowy organizowany przez ICPCwe współpracy z Huawei jest inicjatywą, która ma na celu zapewnienie pomocy i motywacji dla młodych talentów, dać im najlepsze możliwości szkoleniowe w zakresie rozwoju umiejętności programowania. Zaprosiliśmy studentów, żeby wzięli udział w konkursie i w szkoleniu oraz rozwijali swoje zdolności pod kątem tego, jak mogą je wykorzystać w przyszłości w różnych obszarach gospodarki – mówi Wang Aimeng.

Historycznie Huawei ma na swoim koncie długą współpracę z ICPCU.

– Na wczesnym etapie wspieraliśmy konkurs dla programistów ICPC, np. na poziomie regionalnym lub podczas światowego finału. Otrzymaliśmy bardzo dużo pozytywnych informacji zwrotnych od studentów oraz ich trenerów, ponieważ na potrzeby rywalizacji zespołów przygotowaliśmy problemy programistyczne do rozstrzygnięcia, których źródłem były nasze rzeczywiste wyzwania biznesowe. Studenci mogli rozwiązywać zadania nie tylko z książek, albo wymyślone na potrzeby konkursu, lecz także prawdziwe problemy przemysłu – wyjaśnia Wang Aimeng.

To był początek współpracy Huawei z ICPCU.

– Później pomyśleliśmy, że być może moglibyśmy współpracować nie tylko podczas konkursu, lecz także w toku przygotowań do niego, zapewniając studentom i ich trenerom więcej problemów biznesowych do rozwiązania na potrzeby szkolenia. Tak, aby studenci mogli rozwijać swoje umiejętności i osiągnąć lepszy wynik podczas konkursu – mówi Wang Aimeng.

I dodaje, że z tego powodu firma uruchomiła obozy szkoleniowe dla młodych talentów. Pierwsze dwa z nich odbyły się w Szanghaju i były otwarte dla studentów ze wschodniej Azji. Obóz w Polsce to zaś pionierska inicjatywa w Europie.

– Wspólnie z ICPCprzenieśliśmy obóz treningowy na nowy poziom. Uczestniczą w nim drużyny z 11 krajów reprezentujące prawie 50 uniwersytetów. Studenci przyjechali pod Wrocław, a niektórzy uczestniczą w treningu online, żeby uczyć się i poszerzać horyzonty – zauważa Wang Aimeng.

Obozy szkoleniowe dla programistów odbywają się od ponad 10 lat, ale na poziomie lokalnym, poszczególnych krajów czy uniwersytetów. Dzięki wsparciu Huawei ICPCmogło się otworzyć na więcej drużyn i zorganizować turniej dla zespołów z całej Europy. To bardzo ważne, bo tylko dzięki wymianie doświadczeń i technik programowania uczestnicy obozu uczą się i rozwijają.

Bohaterowie konkursu z przyszłością

– W świecie IT konkurs organizowany przez ICPCcieszy się dużą popularnością. To wydarzenie, które jest znane nie tylko studentom, lecz także całemu środowisku oraz firmom z branży. Studenci, którzy wygrywają konkurs, zdobywają rozpoznawalność wśród swoich kolegów i zyskują pewność siebie, która pozwala im dalej podążać obraną ścieżką rozwoju. To bardzo ważne dla ich przyszłości i kariery bez względu na to, jakie cele sobie obiorą i czy rozpoczną pracę w firmie technologicznej, czy w instytucie badawczym – mówi Guo Shuaisheng, dyrektor Warszawskiego Centrum Badawczego w Huawei. Jak dodaje, zwycięzcy konkursu stają się bohaterami.

– Mogę więc powiedzieć, że mamy swoich własnych bohaterów – stwierdza.

Guo Shuaisheng wskazuje też, że bardzo ważnym aspektem konkursu i obozu szkoleniowego jest to, że uczestniczą w nim studenci z różnych krajów, bez względu na różnice w systemach edukacji. Dodatkowo młode talenty już na wczesnym etapie studiów zyskują kanał kontaktu z najbardziej zaawansowanymi badaniami prowadzonymi w przemyśle.

– Moim zdaniem to przywilej dla uczestników konkursu i wielka korzyść w kontekście ich dalszej kariery – ocenia.

Szef warszawskiego centrum R&D Huawei nie ukrywa też, że konkurs to dobra okazja, żeby poznać młodych programistów, którzy w przyszłości mogą zasilić szeregi firmy oraz centrum badawczego Huawei.

– Podczas obozu rozmawiamy ze studentami o możliwych kierunkach ich rozwoju. Być może niektórzy z nich będą zainteresowani tym, aby dołączyć nie tylko do naszej firmy, lecz także do branży technologicznej w ogóle i popchnąć badania rozwojowe do przodu. Jako branża i przemysł wszyscy możemy na tym skorzystać – podkreśla.

W 2021 r. Huawei zainwestował ponad 375 mln dol. w partnerstwa z uniwersytetami, współpracując z ponad 300 szkołami wyższymi i ponad 900 instytucjami badawczymi na całym świecie.