Elon Musk zwrócił się w ostatnich tygodniach do specjalistów od sztucznej inteligencji w sprawie utworzenia nowego laboratorium badawczego w celu opracowania alternatywy dla ChatGPT - podał we wtorek Reuters, cytując portal branży technologicznej "The Information".

W ostatnich miesiącach Musk wielokrotnie krytykował OpenAI (twórcę ChatGPT - PAP) za zainstalowanie zabezpieczeń, które uniemożliwiają ChatGPT tworzenie tekstów, które mogłyby urazić użytkowników.

Musk, który współtworzył OpenAI w 2015 roku, ale od tego czasu zerwał więzi ze startupem, zasugerował w zeszłym roku, że technologia OpenAI jest przykładem "szkolenia sztucznej inteligencji, aby była obudzona".

Jego komentarze sugerują, pisze "The Information", że konkurencyjny chatbot miałby mniej ograniczeń dotyczących tematów wywołujących kontrowersje w porównaniu do ChatGPT i pokrewnego chatbota, który Microsoft niedawno uruchomił.

Pomimo tego, że szef Tesli i SpaceX był jednym ze współzałożycieli OpenAI, Musk podkreślał w piątek, że to "nie było to, co zamierzył".

ChatGPT wystartował 30 listopada, ale jest częścią szerszego zestawu technologii opracowanych przez OpenAI, który ma bliskie powiązania z Microsoftem. Od tego czasu zyskał miliony użytkowników z wieloma używającymi go do spraw związanych z pracą, takich jak pisanie e-maili, zagadnienia badawcze itp.

Musk podkreśla, że ChatGPT lub AI jako całość mają "zarówno pozytywne, jak i negatywne strony" i wielokrotnie prognozował "wielkie zagrożenie" związane z nieskrępowanym rozwojem sztucznej inteligencji. Biznesmen oceniał, że jest ona "znacznie bardziej niebezpieczna" niż głowice nuklearne.

Anna Lewicka