W homilii wygłoszonej podczas mszy św. w katedrze w Poznaniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki zaznaczył, że Bóg jako Stwórca nie może nie być Panem swojego stworzenia: w obyczajach, w prawach, w polityce i gospodarce, w życiu jednostek, rodzin i państw.

Tej prawdy o panowaniu Chrystusa nad całym stworzeniem nie są w stanie zakwestionować żadne osiągnięcie ludzkiego geniuszu, mimo iż w międzyczasie ludzkość rzeczywiście poczyniła - w sensie technicznym - ogromne postępy. Jeśli rozwój ludzkości pójdzie zgodnie z prawem Bożym, ludzkość nie ma powodów do obaw. Jeśli jednak pójdzie przeciw prawom Bożym, to istnieją poważne powody do obaw" – powiedział abp Gądecki.

"Ogromny potencjał dla ludzkości"

Hierarcha wskazał, że rozwój sztucznej inteligencjito ogromny potencjał dla ludzkości. Zostanie on jednak dobrze wykorzystany tylko wtedy, gdy ci, którzy rozwijają te techniki, zachowają konsekwentnie wolę działania w sposób etyczny i odpowiedzialny. Jeśli rozwój sztucznej inteligencji ma służyć dobru ludzkości, to jego podstawowym kryterium musi być godność osoby ludzkiej - dodał metropolita.

Arcybiskup ocenił, że jak dotąd dane zdają się sugerować, że techniki cyfrowe posłużyły do zwiększenia na świecie nierówności materialnej i w dostępie do wpływów politycznych i społecznych. Duchowny apelował o ostrożność, mówiąc o powierzaniu "osądu algorytmom" w procesach decyzyjnych.

Ostatnio setki biznesmenów, inwestorów i ekspertów od sztucznej inteligencji - w tym także Elon Musk - wezwało we wspólnym liście do natychmiastowego wstrzymania szkolenia systemów sztucznej inteligencji potężniejszych niż GPT-4 na co najmniej pół roku. Przesłanie tego listu jest proste – obserwując obecny wyścig zbrojeń - nikt nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji podobnych działań - powiedział abp Gądecki.

"Niekontrolowane podejście grozi…"

Dodał, że zaawansowana sztuczna inteligencja może tworzyć głęboką zmianę w historii życia na Ziemi. Zaznaczył, do rozwoju tej technologii powinno się podchodzić z wielką ostrożnością. Niekontrolowane podejście do rozwoju sztucznej inteligencji grozi zalewem dezinformacji, masową automatyzacją pracy, a nawet zastąpieniem ludzi przez maszyny i utratą kontroli nad cywilizacją - ostrzegał hierarcha.

Człowiek i ludzkość pozostają bezpieczne tylko pod panowaniem Chrystusa, które to panowanie rodzi się z miłości, ukazuje miłość i rządzi się miłością - zaznaczył przewodniczący KEP.

Autor: Szymon Kiepel