Dbając o swoje bezpieczeństwo w sieci, powinniśmy zwracać uwagę na politykę prywatności oraz regulaminy wydarzeń online i webinarów, w których uczestniczymy. Jak się okazało, aż 1/4 ankietowanych tego nie robi, a 37 proc. przyznaje, że tylko czasami. Natomiast 39 proc. badanych deklaruje, że sprawdza te kwestie. Co ciekawe ClickMeeting podobne badanie przeprowadził na początku 2022 roku. Wtedy 36 proc. Polaków zadeklarowało, że weryfikuje te informacje za każdym razem, 52,5 proc., mówiło, że nie robi tego zawsze, choć się stara, 10 proc. nie ma na to czasu, a dla 1 proc. nie miało to znaczenia. Oznacza to, że coraz więcej Polaków (wzrost o 3 proc.) sprawdza informacje związane z regulaminem i polityką prywatności, uczestnicząc w wydarzeniach online. Jednocześnie jest mniej osób, które robią to tylko czasami (spadek z 52 proc. na 37 proc.). To, co może być niepokojące, to fakt, że w zeszłym roku 10 proc. ankietowanych deklarowało, że nie sprawdza tych kwestii, bo nie ma na to czasu, w tym roku taką odpowiedź wybrało już 25 proc.

Oznacza to, że w porównaniu do poprzedniego roku tylko 3 proc. więcej ankietowanych interesuje się za każdym razem regulaminem i polityką prywatności. Z kolei znacznie spadła liczba Polaków, a dokładnie o 15 proc., która w ogóle nie sprawdza tych informacji. Coraz mniejsze zainteresowanie tym tematem potwierdza również spadek o 15 proc. osób, które robią to również czasami.

Blisko połowa z nas rezygnuje z udziału w webinarze, jeśli organizator wymaga za dużo danych.

Ankietowani zostali zapytani również o to, jakie kwestie dotyczące bezpieczeństwa w sieci biorą pod uwagę, decydując o udziale w webinarze. Jak się okazało, blisko połowa z nas (48 proc.) rezygnuje z takiego wydarzenia, jeśli organizator wymaga podania dużej ilości danych użytkownika. Inne rzeczy, na które Polacy zwracają uwagę to: regulamin (29 proc.), czy każdy ma dostęp do danego wydarzenia bez konieczności zarejestrowania się (27 proc.), możliwość ukrycia swojego imienia i nazwiska (25 proc.). Natomiast 18 proc. badanych stwierdziło, że nie zastanawia się nad tym.

Od organizatorów wydarzeń online oczekujemy przede wszystkim przestrzegania zasad RODO

Dla 62 proc. badanych ważne jest przestrzeganie zasad RODO, a dla ponad połowy ważna jest możliwość ukrycia swoich danych podczas wydarzenia (54 proc.). Trzecia najczęściej wybierana odpowiedź to jasny i przejrzysty regulamin (52 proc.). Poza tym ankietowani chcą wiedzieć, czy webinar będzie nagrywany, czy też nie (35 proc.).

Metodologia:

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 roku życia (od 18 do 34 roku życia 26 proc., od 35 do 54 roku 35 proc. i powyżej 55 roku 39 proc.). Kobiety stanowiły 52 proc. ankietowanych, a mężczyźni 48 proc. Badani to mieszkańcy miejscowości liczących do 5 tys. mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tys. mieszkańców (11 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców (20 proc.), od 100 do 500 tys. mieszkańców (17 proc.) i powyżej 500 tys. mieszkańców (12 proc.).