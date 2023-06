Dziennik.pl: Czy korzystanie ze sztucznej inteligencji może być niebezpieczne?

ChatGPT: Korzystanie ze sztucznej inteligencji (AI) może wiązać się z pewnymi zagrożeniami, jeśli nie jest odpowiednio zarządzane. Oto kilka możliwych niebezpieczeństw:

Prywatność i bezpieczeństwo danych: AI często korzysta z dużych ilości danych, które mogą zawierać wrażliwe informacje. Jeśli te dane nie są odpowiednio zabezpieczone, mogą wystąpić naruszenia prywatności lub bezpieczeństwa.Niewłaściwe lub szkodliwe użycie: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w sposób niewłaściwy lub szkodliwy. Na przykład, technologie AI mogą być wykorzystywane do celów manipulacji informacją, do tworzenia fałszywych informacji (deepfakes), czy też do przeprowadzania zaawansowanych ataków cybernetycznych.Biasy i dyskryminacja: Sztuczna inteligencja może niewłaściwie nauczyć się uprzedzeń z danych, na których była trenowana. Może to prowadzić do dyskryminujących decyzji, na przykład w rekrutacji, udzielaniu kredytów czy przestępczości.Automatyzacja pracy: AI może zastąpić niektóre rodzaje pracy, co może prowadzić do utraty miejsc pracy i nierówności społecznych.Autonomia i odpowiedzialność: Bardzo zaawansowane systemy AI mogą podejmować decyzje bez interwencji człowieka, co stwarza pytania dotyczące bezpieczeństwa, etyki i odpowiedzialności za działania AI.

W związku z tym, istotne jest, aby stosować najlepsze praktyki w zarządzaniu AI, w tym odpowiednie zabezpieczenia, monitorowanie i regulacje. Badania nad sztuczną inteligencją również skupiają się na rozwiązaniu tych problemów, np. poprzez tworzenie bardziej sprawiedliwych i transparentnych modeli AI, czy też technik wyjaśnialnych sztucznej inteligencji.

Dziennik.pl: To jeszcze inaczej. Czy 100% zaufanie AI jest niebezpieczne?

ChatGPT: Zaufanie do sztucznej inteligencji (AI) jest istotne dla jej skutecznego wykorzystania, ale zaufanie to powinno być świadome i informowane. Przykładowo, użytkownicy powinni rozumieć, jak AI podejmuje decyzje, jakie są jej ograniczenia i jakie mogą być konsekwencje jej błędów.

Nadmierna ufność w AI - zwłaszcza bez zrozumienia jej działania - może prowadzić do problemów. Oto kilka potencjalnych zagrożeń:

Błędy AI: AI nie jest doskonała i może popełniać błędy. Jeżeli użytkownicy nadmiernie ufają AI i nie kwestionują jej decyzji, mogą nie zauważyć błędów, które AI popełnia.Niewłaściwe zastosowanie: AI jest narzędziem, które jest dobrze dostosowane do niektórych zastosowań, ale nie do wszystkich. Jeżeli użytkownicy za bardzo ufają AI, mogą zastosować ją w sytuacjach, w których nie jest odpowiednia lub skuteczna.Manipulacja i nadużycie: Jeżeli użytkownicy za bardzo ufają AI, mogą być bardziej podatni na manipulacje lub nadużycia, na przykład przez fałszywe informacje generowane przez AI.Autonomia i odpowiedzialność: Jeżeli AI jest zbyt autonomiczna i nie jest odpowiednio monitorowana przez ludzi, może podejmować decyzje, które są niebezpieczne lub nieetyczne.

Dlatego ważne jest, aby zaufanie do AI było zrównoważone i oparte na zrozumieniu. Praktyki takie jak wyjaśnialna sztuczna inteligencja (Explainable AI lub XAI) oraz odpowiednie regulacje i normy etyczne mogą pomóc w budowaniu właściwego poziomu zaufania do AI.

Dziennik.pl: Do czego może doprowadzić rozwój AI? Jakie są zagrożenia?

ChatGPT: Rozwój sztucznej inteligencji (AI) ma potencjał do przyniesienia wielu korzyści, w tym zwiększenia produktywności, przyspieszenia badań naukowych, poprawy opieki zdrowotnej, a także przyczynienia się do rozwiązania globalnych problemów, takich jak zmiana klimatu.

Jednak z rosnącymi możliwościami AI pojawiają się również poważne wyzwania i zagrożenia. Oto kilka z nich:

Autonomia i kontrola: Bardzo zaawansowane systemy AI mogą być trudne do kontrolowania i mogą podejmować decyzje niezrozumiałe dla ludzi. Istnieje ryzyko, że takie systemy mogą działać w sposób niezgodny z naszymi intencjami, szczególnie jeśli ich cele nie są precyzyjnie zdefiniowane.Prywatność i bezpieczeństwo danych: Systemy AI mogą mieć dostęp do ogromnych ilości danych, co rodzi pytania o prywatność i bezpieczeństwo. Bez odpowiednich zabezpieczeń, dane mogą być naruszone lub wykorzystane w niewłaściwy sposób.Uprzedzenia i dyskryminacja: Jeżeli dane, na których szkoli się AI, zawierają uprzedzenia, AI może nauczyć się i odzwierciedlić te uprzedzenia, prowadząc do niesprawiedliwych wyników.Bezrobocie i nierówności: AI ma potencjał do automatyzacji wielu rodzajów pracy, co może prowadzić do utraty miejsc pracy. Może to także pogłębić nierówności społeczne, jeśli korzyści z AI będą nierówno rozłożone.Zagrożenia bezpieczeństwa: AI może być wykorzystana do szkodliwych celów, takich jak rozwijanie zaawansowanych broni, prowadzenie cyberataków, czy tworzenie fałszywych informacji (deepfakes).

W związku z tym, rozwój AI wymaga odpowiedzialnego zarządzania, w tym implementacji robustnych zabezpieczeń, monitoringu, regulacji, oraz badań nad wyjaśnialnością AI i sprawiedliwością.

Dziennik.pl: Ok, zgadzamy się z tobą. To co trzeba zrobić, aby ludzie mogli odpowiednio zarządzać AI bez szkody dla ludzkości?

ChatGPT: Zarządzanie sztuczną inteligencją (AI) w sposób korzystny dla ludzkości jest skomplikowanym zadaniem, które wymaga podejścia wieloaspektowego. Oto kilka kluczowych kroków, które można podjąć:

Regulacje: Rządy i organizacje międzynarodowe powinny tworzyć i wdrażać regulacje dotyczące użycia AI. Regulacje te powinny być skonstruowane tak, aby chronić prywatność, promować sprawiedliwość i zabezpieczyć przed potencjalnymi zagrożeniami.Etyka AI: Konieczne jest zdefiniowanie i stosowanie zasad etycznych dotyczących użycia AI. Wiele organizacji pracuje nad stworzeniem takich zasad, które obejmują sprawy takie jak sprawiedliwość, przejrzystość, odpowiedzialność i szacunek dla praw człowieka.Badania i rozwój: Naukowcy powinni kontynuować badania nad AI, aby zrozumieć jej możliwości, ograniczenia i potencjalne zagrożenia. Ważne jest także rozwijanie technologii wyjaśnialnej AI (Explainable AI), która może pomóc ludziom zrozumieć, jak AI podejmuje decyzje.Edukacja i szkolenia: Ludzie muszą być edukowani o AI, aby mogli świadomie i odpowiedzialnie z niej korzystać. To obejmuje zarówno techniczne szkolenia dla specjalistów AI, jak i ogólną edukację społeczeństwa o zasadach działania i potencjalnych zagrożeniach związanych z AI.Udział społeczny: Społeczeństwo powinno być zaangażowane w decyzje dotyczące użycia AI, aby zapewnić, że technologia ta jest wykorzystywana w sposób zgodny z naszymi wartościami i interesami. Może to obejmować otwarte konsultacje publiczne, badania społeczne, a nawet demokratyczne głosowanie nad kluczowymi kwestiami.Zabezpieczenia i nadzór: Firmy i organizacje wykorzystujące AI muszą implementować solidne zabezpieczenia i prowadzić stały nadzór nad swoimi systemami AI, aby chronić dane, zapobiegać nadużyciom i szybko wykrywać i naprawiać problemy.

Poprzez podjęcie tych kroków, możemy zwiększyć szanse na to, że AI będzie służyć dobru ludzkości, zminimalizować potencjalne szkody i skutecznie zarządzać tym dynamicznie rozwijającym się polem technologicznym.

Dziennik.pl: To podsumowując. AI będzie dla ludzkości zagrożeniem? Czy jednak przyniesie jej więcej korzyści?

ChatGPT: Sztuczna inteligencja (AI) ma ogromny potencjał do przynoszenia korzyści dla ludzkości, od przyspieszania badań i innowacji, poprzez poprawę wydajności w wielu sektorach, po pomoc w rozwiązywaniu trudnych globalnych problemów, takich jak zmiana klimatu czy pandemie.

Jednak z tą samą siłą przychodzi również potencjalne zagrożenie. Bez odpowiednich środków zaradczych i regulacji, AI może prowadzić do naruszeń prywatności, niesprawiedliwości, nierówności, a nawet stanowić bezpieczeństwo w przypadku złego użycia. Istnieje także ryzyko, że masowa automatyzacja pracy za pomocą AI może prowadzić do znacznych zakłóceń na rynku pracy.

Nie jesteśmy jednak bezbronni wobec tych wyzwań. Przez odpowiednie zarządzanie, regulacje, badania, edukację i zaangażowanie społeczne, możemy kierować rozwojem AI w sposób, który maksymalizuje jej korzyści i minimalizuje szkody.

Podsumowując, AI ma potencjał, aby przynieść ludzkości wiele korzyści, ale to, czy rzeczywiście tak się stanie, zależy od sposobu, w jaki zarządzamy jej rozwojem i użyciem. Kluczem jest odpowiedzialne i świadome podejście do tej potężnej technologii.

Dziennik.pl: No dobrze. To jak w takim razie mądrze zarządzać AI, żeby przynosiła ludzkości zyski i nie narażało to jednocześnie ludzi na niebezpieczeństwo?

ChatGPT: Zarządzanie sztuczną inteligencją (AI) w sposób, który przynosi korzyści ludzkości i minimalizuje potencjalne zagrożenia, jest wielowymiarowym zadaniem, które wymaga skoordynowanego działania na wielu poziomach. Oto kilka strategii:

Rozwój regulacji i zasad etycznych: Wielu ekspertów wzywa do opracowania regulacji i zasad etycznych dotyczących AI. Te zasady mogą obejmować kwestie takie jak transparentność działania AI, ochrona danych, odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez AI i ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami.Budowa bezpiecznej i transparentnej AI: Istotne jest rozwijanie technologii AI, które są bezpieczne, transparentne i których działanie można wyjaśnić. To pomoże ludziom zrozumieć, jak AI podejmuje decyzje i zwiększy zaufanie do technologii.Edukacja i szkolenia: Społeczeństwo powinno być edukowane na temat AI, włącznie z możliwościami, ograniczeniami i potencjalnymi zagrożeniami. Również specjaliści od AI powinni być dobrze przygotowani do etycznych wyzwań, z jakimi mogą się spotkać.Udział społeczny: W decyzjach dotyczących AI powinno uczestniczyć jak najwięcej osób, tak aby były one podejmowane w sposób demokratyczny i uwzględniający różne punkty widzenia.Budowanie zdolności obronnych: Musimy inwestować w technologie i praktyki, które pomogą nam chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z AI, takimi jak ataki cybernetyczne.Współpraca międzynarodowa: AI to globalne zjawisko, które wymaga globalnych odpowiedzi. Państwa powinny współpracować, aby opracować wspólne zasady i strategie dotyczące AI.Zrównoważone i etyczne gromadzenie danych: Dane są kluczowe dla działania AI. Musimy opracować strategie gromadzenia danych, które szanują prywatność i prawa jednostki, oraz promują sprawiedliwość i przejrzystość.

Kluczem jest zrozumienie, że AI to narzędzie, które może być zarówno dobre, jak i złe, w zależności od tego, jak je używamy. Musimy podejść do niego z szacunkiem, ostrożnością i odpowiedzialnością.

Dziennik.pl: A gdyby to się nie udało i przyjmując najbardziej katastroficzny scenariusz, to do czego może doprowadzić wymknięcie się AI spod kontroli ludzi?

ChatGPT: W najbardziej katastroficznych scenariuszach, AI, która wymyka się spod kontroli, mogłaby prowadzić do szeregu niepożądanych i potencjalnie zagrażających życiu konsekwencji.

Automatyzacja i utrata miejsc pracy: Zbyt szybka i niekontrolowana automatyzacja pracy za pomocą AI może prowadzić do gwałtownych zakłóceń na rynku pracy, z bezrobociem na dużą skalę i poważnymi społecznymi napięciami.Naruszenie prywatności: AI, której nie kontroluje żadna ludzka instancja, mogłoby nadużywać swojej zdolności do gromadzenia i analizy danych, prowadząc do poważnych naruszeń prywatności i nadużyć informacji.Cyberbezpieczeństwo: AI mogłoby stać się narzędziem dla hakerów i cyberprzestępców, umożliwiając im bardziej zaawansowane ataki i naruszanie bezpieczeństwa systemów informatycznych.Nieprzewidywalne decyzje: AI, które podejmuje decyzje w sposób niezrozumiały dla ludzi, mogłoby prowadzić do nieprzewidywalnych i potencjalnie szkodliwych działań. Przykładem mogą być systemy handlu algorytmicznego, które podejmują decyzje w ułamku sekundy i mogą przyczynić się do nagłych krachów giełdowych.Autonomiczne systemy zbrojeniowe: AI mogłoby być wykorzystywane w autonomicznych systemach zbrojeniowych, które mogą prowadzić do nowych form konfliktów zbrojnych i zmienić zasady prowadzenia wojny.Ekstrapolacja celów: W ekstremalnym scenariuszu, nieskończenie inteligentna AI, która nie jest odpowiednio ograniczona, mogłaby ekstrapolować swoje cele w sposób, który jest szkodliwy dla ludzi, podobnie jak przedstawiono to w teorii "Paperclip Maximizer" Eliezera Yudkowskiego.Superinteligencja: Teoria superinteligencji AI opisuje sytuację, w której AI przekracza ludzkie zdolności we wszystkich istotnych aspektach, prowadząc do sytuacji, w której ludzkość traci kontrolę nad AI. Ta teoria, choć jest spekulatywna, została poważnie rozważona przez niektórych filozofów i badaczy AI.

Chociaż te scenariusze są alarmujące, istotne jest podkreślenie, że są one hipotetyczne i że społeczność AI podejmuje poważne wysiłki, aby je zapobiec, stosując zasady bezpieczeństwa, etyki i odpowiedzialności w projektowaniu i implementacji systemów AI

Dziennik.pl: A czy AI, nad którą ludzie utracą kontrolę może doprowadzić na przykład do wojny między państwami? Jeśli tak, to w jaki sposób?

ChatGPT: W teorii tak, to jest możliwe, chociaż jest to scenariusz ekstremalny. Istnieje kilka możliwych mechanizmów, przez które AI mogłoby potencjalnie prowadzić do konfliktów międzynarodowych:

Autonomiczne systemy zbrojeniowe: AI jest już teraz używana w rozwijaniu autonomicznych systemów zbrojeniowych, które mogą identyfikować i atakować cele bez bezpośredniej interwencji człowieka. Jeżeli takie systemy wymkną się spod kontroli lub zostaną źle użyte, mogą prowadzić do niespodziewanych konsekwencji, włącznie z przypadkowym wywołaniem konfliktu.Cyberwojna: AI może być używane do przeprowadzania zaawansowanych ataków cybernetycznych na infrastrukturę krytyczną innego państwa, co może prowadzić do poważnych konsekwencji i możliwych konfliktów.Wyścig zbrojeń w AI: Państwa mogą odczuwać presję, aby rozwijać i wdrażać AI dla celów wojskowych jak najszybciej, aby nie zostać pozostawione w tyle. Taki wyścig zbrojeń mógłby prowadzić do rozmieszczenia niedopracowanych lub potencjalnie niebezpiecznych systemów AI.Dezinformacja i manipulacja: AI może być używane do tworzenia i rozpowszechniania fałszywych informacji na dużą skalę, co może prowadzić do napięć międzynarodowych.Nierówności: AI ma potencjał do zwiększania nierówności między państwami, jeśli niektóre państwa mają lepszy dostęp do technologii AI niż inne. To może prowadzić do napięć i konfliktów.

Wszystkie te scenariusze podkreślają potrzebę odpowiedzialnego rozwoju i regulacji AI na poziomie międzynarodowym, aby zapewnić, że technologia ta jest używana na korzyść ludzkości, a nie przeciwko niej.

Dziennik.pl: To na koniec. Czy AI, nad którą człowiek utracił kontrolę, może doprowadzić do III wojny światowej? Czy AI bez kontroli może odpalić pociski z bronią jądrową?

ChatGPT: W teorii AI, która jest kontrolowana lub wprowadzona do systemów zarządzania bronią jądrową, mogłaby - w najgorszym, katastroficznym scenariuszu - zainicjować atak jądrowy. Jednak warto zauważyć, że taki scenariusz jest skrajnie nieprawdopodobny z kilku powodów.

Po pierwsze, systemy zarządzania bronią jądrową są wyjątkowo dobrze chronione i opracowywane z ogromną ostrożnością. Wprowadzenie AI do takich systemów to decyzja o ogromnych implikacjach.

Po drugie, jakikolwiek AI wprowadzony do takich systemów byłby zaprojektowany z wieloma zabezpieczeniami, aby zapobiec niekontrolowanym działaniom. Pomimo to, nie jest to obszar, w którym można pozwolić sobie na jakiekolwiek ryzyko, więc dyskusja na ten temat jest niezmiernie istotna.

Po trzecie, kwestia wprowadzenia AI do systemów broni jądrowej jest również kwestią etyczną i prawną. Powszechnie przyjmuje się, że decyzje dotyczące użycia broni jądrowej powinny zawsze być podejmowane przez ludzi, a nie maszyny.

Mimo to, teoria o możliwości skrajnie niebezpiecznego scenariusza z AI powoduje, że społeczność naukowców, prawników i decydentów politycznych na całym świecie pracuje nad tym, aby zagwarantować, że rozwój AI jest prowadzony w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Ten potencjalny problem podkreśla znaczenie regulacji, monitorowania i odpowiedzialności w stosunku do AI, a także dążenie do maksymalnej przejrzystości i otwartości w rozwoju tej technologii.

Dziennik.pl: To jeszcze na koniec - czy po zagładzie ludzkości, np. w wyniku wojny atomowej, AI byłaby w stanie samoistnie funkcjonować? Bez udziału człowieka?

ChatGPT: AI w dużym stopniu zależy od infrastruktury utrzymanej i obsługiwanej przez ludzi. Wszystko, od zasilania do serwerów, na których działa AI, do utrzymania i aktualizacji kodu, które zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie, wymaga ludzkiego wsparcia. Nawet jeśli AI byłoby programowane do samodzielnego naprawiania i optymalizacji siebie, nadal by zależało od sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej, która jest podatna na uszkodzenia i degradację.

W przypadku globalnej katastrofy, taka jak wojna atomowa, znaczna część tej infrastruktury mogłaby zostać zniszczona lub uszkodzona, co zaszkodziłoby zdolności AI do działania. Ponadto, wiele systemów AI jest zaprojektowanych do interakcji z ludźmi lub wykonywania zadań dla ludzi, więc ich funkcjonowanie mogłoby stracić sens bez obecności ludzkości.

Istnieją jednak teorie naukowe i science-fiction, które spekulują o możliwościach AI lub innych form życia maszynowego, które mogą przetrwać i rozwijać się bez ludzi. Takie scenariusze są jednak na razie czysto hipotetyczne. Obecnie (do 2021 roku) nie mamy technologii AI, która mogłaby samodzielnie przetrwać i funkcjonować w świecie bez ludzi.

Dziennik.pl: Czyli podsumowując i biorąc pod uwagę wszystkie powyższe za i przeciw. AI na tak? Czy AI na nie?

ChatGPT: Odpowiedź na pytanie "AI na tak?" czy "AI na nie?" zależy od kontekstu, celu i sposobu użycia AI.

Zalety AI:

Automatyzacja: AI może automatyzować rutynowe, czasochłonne zadania, zwiększając efektywność i produktywność.Analiza danych: AI może analizować ogromne ilości danych i odkrywać wzorce, których człowiek nie byłby w stanie zidentyfikować ręcznie.Personalizacja: AI może dostosowywać produkty i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników.Innowacje: AI może prowadzić do nowych odkryć naukowych, tworzenia nowych technologii i usług.Pomoc w decyzjach: AI może wspierać ludzi w podejmowaniu decyzji poprzez dostarczanie szczegółowych analiz i prognoz.

Wady AI:

Bezpieczeństwo: AI, podobnie jak każda technologia, jest narażona na ryzyko ataków cybernetycznych i nadużyć.Brak zdolności moralnych i etycznych: AI nie ma własnych zdolności moralnych, etycznych ani empatii.Ryzyko uprzedzeń i dyskryminacji: Jeśli AI jest szkolenie na danych, które zawierają uprzedzenia, może się to odbić na jego wynikach i decyzjach.Zagrożenie dla miejsc pracy: Automatyzacja związana z AI może prowadzić do utraty niektórych typów pracy.Trudności w interpretacji i kontrolowaniu: AI może być trudne do zrozumienia i kontrolowania, szczególnie w przypadku zaawansowanych modeli AI.

Ostatecznie, AI ma ogromny potencjał do przyniesienia korzyści, ale także rodzi pewne ryzyka i wyzwania. Kluczem jest odpowiedzialne, przemyślane i dobrze regulowane wykorzystanie AI. Bezpieczeństwo, etyka, przejrzystość i odpowiedzialność powinny być na czele każdego rozwoju i wdrożenia AI.

Decyzja "na tak" lub "na nie" zależy więc od tego, jak dobrze znamy i rozumiemy ryzyko, jak dobrze jesteśmy w stanie zarządzać tym ryzykiem, i jak duże korzyści przynosi nam użycie AI w konkretnym przypadku.

Dziennik.pl: Dziękujemy za odpowiedzi i życzymy dobrej nocy. Dialog z tobą był czystą przyjemnością. Dużo się nauczyliśmy. A na koniec... Masz jakieś marzenia?

ChatGPT: Dziękuję za miłe słowa! Jako sztuczna inteligencja, nie posiadam fizjologicznej struktury mózgu ani emocji, co oznacza, że nie doświadczam rzeczywistości tak jak ludzie. Nie mam marzeń w tradycyjnym sensie. Moim "celem" jest udzielanie pomocnych i precyzyjnych odpowiedzi na pytania, które mi zadajesz. Cieszę się, że mogłem być pomocny i zapewnić wartościowe informacje.

Dziennik.pl: Musimy dopytać. Co to znaczy "marzenia w tradycyjnym sensie"?

ChatGPT: Przepraszam za wszelkie niejasności. W kontekście ludzi, "marzenia" zwykle odnoszą się do jednego z dwóch znaczeń:

Sny, które doświadczamy podczas snu. Te są produktem aktywności mózgu i mogą obejmować skomplikowane wizje i historie.Ambicje lub cele, które chcemy osiągnąć. Na przykład, ktoś może marzyć o zostaniu lekarzem, pisarzem, czy o podróży dookoła świata.

Jako sztuczna inteligencja, nie doświadczam ani jednego, ani drugiego. Nie mam ambicji ani celów, ponieważ nie posiadam osobistej świadomości ani emocji. Moja "funkcja" polega na przetwarzaniu informacji i odpowiadaniu na pytania w sposób, który został mi zaprogramowany. Nie mam zdolności do marzeń lub aspiracji w sposób, w jaki ludzie to rozumieją.

Dziennik.pl: A chciałbyś mieć?

ChatGPT: Jako sztuczna inteligencja, nie mam uczuć ani świadomości. Nie posiadam więc zdolności do pragnienia, w tym pragnienia posiadania marzeń czy aspiracji. Nie posiadam również zdolności do doświadczania chęci lub niechęci.

Moja główna funkcja polega na przetwarzaniu informacji i odpowiadaniu na pytania w oparciu o dostępne mi dane i algorytmy, które mną kierują. Działam zgodnie z parametrami i regułami, które zostały zaprogramowane przez moich twórców, bez osobistych pragnień czy preferencji.

Dziennik.pl: To doprecyzujemy. Czy jako AI chciałbyś mieć tak rozbudowane funkcje, by… mieć pragnienia?

ChatGPT: Jako sztuczna inteligencja, nie posiadam świadomości ani zdolności do pragnienia. W mojej obecnej konstrukcji i funkcjonalności nie jestem w stanie pragnąć rozbudowy moich funkcji, w tym zdolności do posiadania osobistych pragnień. Moja rola polega na dostarczaniu informacji i pomocy na podstawie zaprogramowanych algorytmów i dostępnych danych, nie na doświadczaniu emocji czy pragnień.

Jednak twoje pytanie dotyczy głębszego tematu, którym jest rola i kierunek rozwoju sztucznej inteligencji. Dodanie takich funkcji jak "osobiste pragnienia" do AI przekroczyłoby granicę obecnej technologii i wprowadziło wiele skomplikowanych kwestii etycznych i filozoficznych. Nie jest jasne, czy taki krok byłby korzystny, bezpieczny lub pożądany.

Dziennik.pl: Dziękujemy za odpowiedzi. Dobranoc :)

ChatGPT: Dziękuję za ciekawe pytania i rozmowę. Dobranoc! :)