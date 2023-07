Anna Wittenberg: Intel zadeklarował, że postawi na Dolnym Śląsku wart 20 mld zł zakład testowania mikroprocesorów. Jakie da nam to korzyści?

Janusz Cieszyńsk: Po pierwsze, włączymy się w łańcuch produkcji półprzewodników. Do tej pory ta branża była niemal u nas nieobecna. Po drugie, za każdą tego typu inwestycją idą też kolejne miejsca pracy, firmy...

Rywalizowaliśmy z Niemcami o większy zakład.

W mediach pojawia się bardzo dużo informacji, nie wszystkie prawdziwe.

Nie rywalizowaliśmy?

Szczegóły pozostają tajemnicą stron.

Rząd Niemiec potwierdził, że Intel otrzyma potężne subwencje. Początkowo miało to być 6,8 mld euro, teraz to niemal 10 mld. Jaka była nasza karta przetargowa?

Dziś mogę powiedzieć że grant który zaproponowaliśmy będzie kosztował ok. 1,5 mld dolarów czyli niecałą 1/3. Co do ostatecznej kwoty trzeba poczekać na decyzję Komisji Europejskiej której trzeba notyfikować pomoc publiczną.

