Bateria w telefonie. Nie ładuj jej nocą

Reklama

Zasilające nasze smartfony baterie litowo-jonowe z czasem ulegają degradacji chemicznej. Jeśli podłączamy telefon do ładowania na noc, to możemy skrócić żywotność baterii. Ładowanie trwa zwykle zdecydowanie krócej niż nasz sen. Oprócz tego, że później niepotrzebnie zużywamy prąd, to w naładowanym, ale podłączonym kablem do gniazdka telefonie szybciej zużywa się też bateria.

Bateria w telefonie. Jak wydłużyć jej żywotność?

Powinniśmy dążyć do tego, by poziom naładowania baterii w telefonie wynosił pomiędzy 20 a 80 proc. Wtedy mamy pewność, że zarówno urządzenie w krótkim czasie się nie rozładuje, jak i bateria nie będzie narażona na nadmierne zużycie.

Reklama

Dodatkowo praktycznie wszystkie nowoczesne smartfony mają funkcję oszczędzania zużycia energii. Dotyczy to zarówno modeli z systemem Android, jak i iOS. Niektóre modele oferują też funkcję opóźniania ładowania powyżej 80 bądź 85 proc. Mowa tutaj np. o iPhone’ach i Samsungach Galaxy.

Reklama

Ładowarka a bateria w telefonie

Warto pamiętać, by telefon ładować ładowarką, która była dołączona do urządzenia. Jeśli natomiast kupiliśmy sam aparat, to przy wyborze ładowarki należy dokładnie sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednie dla naszego modelu. Jeśli kupimy inny zasilacz, to może się okazać, że nasz telefon ładuje się powoli albo wcale. W skrajnych przypadkach smartfon bądź bateria mogą zostać uszkodzone przez wadliwą ładowarkę.