Za niektóre stare telefony na internetowych aukcjach trzeba zapłacić krocie. Zdarza się, że kolekcjonerzy płacą nawet 1 tys. zł za dwudziestoletni telefon w dobrym stanie. Fani telefonów komórkowych w wersji retro rozglądają się przykładowo za modelami firmy Nokia. Wielu z nich wyszukuje legendarną, "pancerną” Nokię 3310. Z pewnością niejeden z was grał na takim telefonie w popularnego "Węża”. Były to czasy, gdy komórki miały dźwięki jedynie monofoniczne. W wielu przypadkach dawne modele telefonów komórkowych można zakupić w internecie już za kilkadziesiąt złotych.

Reklama

Stare telefony. Czego jeszcze szukają kolekcjonerzy?

Nie tylko bardzo popularnych niegdyś modeli, ale też takich, które były rzadko spotykane, wręcz unikatowe. W takich przypadkach cena może być wysoka. Warto też zaznaczyć, o czym być może nie wiedzą młodsi czytelnicy, że bateria w starych telefonach była w stanie wytrzymać nawet tydzień i to bez problemu. Działo się tak, gdyż stare modele miały dużo mniejsze ekrany, ale większe baterie. Dziś mamy wręcz w nawyku podłączanie telefonu do ładowania na noc. Jeszcze 15-20 lat temu wcale nie było to normą.

Reklama

Stare telefony dostępne w różnych aukcjach internetowych:

Nokia 3310

Nokia 8110

Nokia 3210

Nokia 1610

Sony Ericson W810i Walkman

Nokia 2110

Ericsson SH888

Nokia NHE-4NX 2110

Siemens S6

Nokia BBH-8H EE 19/0324

Nokia 7250i

Mitsubishi M320

Motorola StarTAC

Siemens C30

AEG D1 757

Telital GM220E

NOKIA 6100 NPL-2

Nokia 6310

Nokia 5110

Nokia 3510i Limited Edition Silver

Sagem MC 815

Mitsubishi Eclipse M320

Nokia N90

PHILIPS-Twist

Sony Ericsson "Walkman" W380i

Sony Ericsson T28s

Motorola d460

Reklama

Telefonia komórkowa w Polsce. Kiedy się pojawiła?

Na początku lat 90. XX wieku za pośrednictwem firmy operatora Centertel. Pierwsze modele były duże, nieporęczne i bardzo drogie. Telefonia komórkowa była wtedy zarezerwowana dla najbogatszych. Dopiero w połowie lat 90., wraz z pojawieniem się operatorów Era i Plus, komórki zaczęły trafiać do wielu domostw, a na początku tego stulecia były już normą dla większości Polaków.

Reklama Era GSM z 1996 r.

Reklama Simplus z 1998 r.