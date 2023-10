PS5 Slim. Kiedy premiera?

Na początku, w listopadzie, PlayStation 5 Slim będzie dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych, w kolejnych miesiącach stopniowo zacznie się pojawiać w innych krajach. Objętość nowej wersji będzie mniejsza od dotychczasowej o ok. 30 proc. Co ciekawe, w oficjalnym komunikacie producenta zabrakło słowa "slim”. Z prostej przyczyny. Nowy model ma zastąpić poprzednią wersję. Kiedy wyprzedadzą się wszystkie zapasy obecnego modelu, ten nowy stanie się jedynym dostępnym na rynku.

PS5 Slim. Jaka cena?

Tanio nie będzie. W sprzedaży detalicznej pojawią się dwie wersje. Jedna ze zdejmowanym napędem dysków Ultra HD Blu-ray i druga, jedynie cyfrowa. Sugerowana cena detaliczna wersji z napędem to 499.99 dolarów (ok. 2160 zł). Za edycję cyfrową zapłacimy 449.99 dolarów (ok. 1940 zł).

PS5 Slim. Jaka specyfikacja konsoli?

Więcej miejsca na dane. Nowa wersja oferuje 1 TB, podczas gdy dotychczasowa 825 GB. Wymiary konsoli zostały zmniejszone o ponad 30 proc. Waga o 18 proc. bądź 24 proc., zależy którą wersję wybierzemy. W środowisku graczy nie brak jednak opinii, że zmiany są kosmetyczne. Tak naprawdę nowa edycja nie oferuje wielu innowacyjnych dla fanów gier rozwiązań.