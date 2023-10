Mowa o dwukrotnym stuknięciu palcem wskazującym. Co ciekawe, wcale nie chodzi tu o ekran. Użytkownicy Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 będą musieli stuknąć w kciuk ręki, na której jest zegarek. Ten krok pozwoli wykonać sporą część wykonywanych na urządzeniu czynności. Przy okazji ma być po prostu łatwiej. Kiedy jedna ręka będzie zajęta, to zegarek można wtedy obsłużyć drugą, wcale go nie dotykając.

Nowa funkcja Apple Watch. Co umożliwi albo ułatwi?

Wykonanie głównej czynności w wielu różnych aplikacjach, a także powiadomieniach w systemie watchOS. Chodzi m.in. o odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych, włączanie drzemki gdy zadzwoni budzik, uruchamianie i wstrzymywanie muzyki (a także podcastów i audiobooków). Dodatkowo możemy w ten sposób uruchamiać i wznawiać stoper, lubwłączać przypomnienia odnośnie treningu.

Nowa funkcja w Apple Watch. Od kiedy dostępna? Jak wpływa na zużycie baterii?

Gest dwukrotnego stuknięcia jest aktywny, gdy wyświetlacz jest wybudzony. Producenci zapewniają, że nowa funkcja ma niewielki wpływ na zużycie baterii Apple Watch.

System watchOS 10.1 jest już dostępny dla Apple Watch Series 4 i modeli nowszych generacji. Na zegarkach Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 z systemem watchOS ta opcja jest domyślnie aktywna. Można ją po prostu wyłączyć w ustawieniach.