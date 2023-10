Trudno w to uwierzyć, ale od premiery GTA V minęło już dziesięć lat. Choć gra wcale się nie zestarzała i do dzisiaj cieszy się uznaniem fanów na całym świecie, to gracze z utęsknieniem wypatrują kolejnej części tej legendarnej produkcji Rockstar Games. Co jakiś czas pojawiają się nowe, szczątkowe informacje na temat nowości i premiery szóstej odsłony.

GTA VI. Co nowego szykują nam producenci?

GTA VI. Aktywności poboczne

GTA VI. Zwierzęta

GTA VI. Bronie

GTA VI. Kiedy premiera? GTA VI. Co nowego szykują nam producenci? W GTA V mogliśmy delektować się rozgrywką w mieście Los Santos, wzorowanym na Los Angeles. Wiemy na pewno, że miastem, w którym będzie rozgrywać się akcja GTA VI, będzie Vice City. To oczywiście nawiązanie do wydanej w 2002 r. gry GTA: Vice City. Wtedy główną postacią był Tommy Vercetti. Z dotychczasowych doniesień, przecieków, a także informacji, do których dokopali się rasowi gamerzy, wynika że najnowsza odsłona Grand Theft Auto zaproponuje nam naprawdę multum rozrywki i aktywności pobocznych. Trudno, żeby było inaczej, skoro gra jest określana mianem "najbardziej wyczekiwanej w XXI w." Oprócz klasycznej fabuły, przejażdżek samochodami, strzelanin związanych z wojnami gangów, będziemy mogli skorzystać z rozmaitych, mniej brutalnych form rozgrywki. Reklama GTA VI. Aktywności poboczne Reklama Ileż można zabijać wrogów? Czas na relaks w trakcie bardziej przyziemnych misji. W GTA VI będziemy mogli m.in. łowić ryby, zagrać w golfa czy wcielić się w rolę kuriera. Lista niektórych aktywności pobocznych w GTA VI: Łowienie ryb

Gra w golfa

Hazard

Wyścigi

Kradzieże

Dostarczanie przesyłek vanem

Dostawy GTA VI. Zwierzęta Fauna w nowej odsłonie miasta Vice City i jego okolic będzie naprawdę bogata. Krowy, konie, mewy czy aligatory to tylko niektóre ze zwierząt, które będą nam towarzyszyć w trakcie rozbudowanej fabuły. Lista niektórych zwierząt w GTA VI: Węże (pytony)

Skunksy

Szopy pracze

Mewy

Aligatory

Dziki

Ptaki brodzące

Wiewiórki

Żaby lamparcie

Raki

Gołębie

Jaszczurki

Oposy

Wieloryby

Małpa-skunks

Jelenie

Krowy

Konie GTA VI. Bronie Grand Theft Auto słynie z naprawdę solidnej listy broni, z których możemy korzystać w trakcie gry. W nowej odsłonie będą, rzecz jasna, noże, pistolety czy karabiny maszynowe. Prawdziwą esencją GTA są jednak zwykle potężne wyrzutnie rakiet czy granaty. W GTA VI też ich nie zabraknie. Lista niektórych broni w GTA VI: Wyrzutnia rakiet

Nóż

Myśliwski karabin snajperski (nowość)

Koktajl Mołotowa

Granat błyskowy (nowość)

Granat dymny

Karabin maszynowy

Karabin szturmowy

Pistolet polimerowy (nowość)

Harpun (nowość)

Kompaktowe SMG

Ciężki karabin maszynowy

Shotgun

Mikro SMG GTA VI. Kiedy premiera? Niestety, wciąż nie wiadomo. Producenci nie zaprezentowali nawet jeszcze oficjalnego trailera, choć miało się to wydarzyć w październiku. W tej sytuacji mało prawdopodobne, by pełna wersja gry doczekała siępremiery przed 2025 r. Jan Wojtal Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję