Facebook i Instagram bez reklam. Jaka cena za taką przyjemność?

Według cennika podanego w październiku przez koncern miesięczna opłata za nową usługę to 9.99 euro (wersja webowa) i 12.99 euro w aplikacjach mobilnych (Android, iOS).

– Oficjalna cena w Polsce za serwisy społecznościowe bez reklam to 43.99 zł dla wersji webowej, 56.99 zł dla wersji mobile Google i 59.99 zł dla wersji mobile iOS – powiedziała w rozmowie z wirtualnemedia.pl Magda Szulc z biura polskiego oddziału Meta. Z kolei korzystający z konta zweryfikowanego będą w tym przypadku musieli wydać 80 zł.

Facebook i Instagram bez reklam. Czy w Polsce będą chętni?

To raczej wątpliwe, by znaczne grono "zwykłych" użytkowników serwisów Facebook i Instagram zdecydowało się lekką ręką wydawać co miesiąc takie pieniądze na serwisy społecznościowe, które od lat były darmowe. – Ceny płatnych subskrypcji oferowanych przez Metę są zdecydowanie za wysokie jak na polski rynek. Są sporo droższe od serwisów VOD, które oferują olbrzymią ilość treści wideo na najwyższym poziomie. Co otrzymujemy od Mety? To, że mamy potwierdzone konto czy możemy oglądać treści bez przerywników w postaci reklam? Nazwijmy to wprost – to jest absurd. Absolutnie nie rozumiem tej decyzji i chętnie poznałbym insight, badania, które za nią stały – powiedział w rozmowie z wirtualnemedia.pl Artur Roguski, digital content & innovation manager w agencji Focus NationW.

Facebook i Instagram w Polsce. Ilu użytkowników?

W Polsce, według raportów z 2023 roku, liczba użytkowników Facebooka wynosi około 17.85 mln osób. Co ciekawe, zasięg reklam na tej platformie obejmuje 43 proc. całej populacji kraju, przy czym 53.4 proc. odbiorców reklam stanowią kobiety, a 46.6 proc. mężczyźni​​.

Jeśli chodzi o Instagram, to w 2022 r. serwis ten odnotował pierwszy raz w swojej historii odpływ użytkowników. W 2021 r. zarejestrowano 1.5 mln nowych kont, co stanowiło wzrost o 16.3 proc. Jednak w 2022 r. z Instagrama odeszło 300 tys. osób, co stanowiło spadek o 2.8 proc. Na koniec 2022 r. liczba użytkowników Instagrama w Polsce wynosiła około 10.4 mln. Zasięg reklam na tej platformie wynosi 25.1 proc. całej populacji, a użytkownikami są w 57.8 proc. kobiety i w 42.2 proc. mężczyźni​​​​.