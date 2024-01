Kiedyś można było korzystać z Messengera bez konta na Facebooku, za pomocą numeru telefonu. Od 2015 roku było to możliwe, natomiast firma Meta (odpowiadająca za Facebooka oraz Messengera) w 2019 roku postanowiła to zmienić i od tego czasu nowi użytkownicy już musieli mieć konto na Facebooku. Teraz, po pięciu latach, to się zmieni. Wszystko dzięki Unii Europejskiej.

6 marca 2024 roku wchodzi w życie unijna dyrektywa DMA, która nakłada na gigantów internetowych, takich jak Google i Meta, nowe zobowiązania. W ramach tych przepisów firmy te muszą umożliwić użytkownikom większą kontrolę nad tym, w jaki sposób gromadzone o nich dane są udostępniane pomiędzy różnymi usługami.

W wyniku tych zmian właściciele smartfonów z systemem Android zaczęli otrzymywać powiadomienia z pytaniem, czy chcą zachować połączenie między wyszukiwarką a innymi usługami Google'a.

Najpierw Google

W styczniu Google poinformował, że usługi Google YouTube i Mapy będą mogły zostać rozłączone. W przypadku firmy, którą utożsamiamy z wyszukiwarką i przeglądarką, modyfikacje powinny skutkować ograniczeniem udostępniania informacji po odłączeniu określonych kont. Mimo to dla obu firm DMA sprawia, że zmiany w działaniu usług mają zostać wprowadzone już 6 marca.

Zmiany dla użytkowników

Teraz podobne pytania dotyczące wyboru czekają na użytkowników w aplikacjach i usługach należących do firmy Meta. Warto zaznaczyć, że w przypadku tych usług użytkownicy będą mogli całkowicie oddzielić od siebie konta na Facebooku, Messengerze i Instagramie.

Obecnie działa to tak, że wszystkie konta łączą się za sprawą Centrum Kont, natomiast niedługo będzie można zarządzać wszystkimi kontami osobno. Użytkownicy będą mogli korzystać z Facebooka, Instagrama, a przede wszystkim Messengera jako niezależnych usług.

W przypadku Messengera korzystający będą mogli wybrać, czy nadal chcą używać komunikatora wraz z kontem Facebook, czy już nie. Będzie to dotyczyć zarówno nowych użytkowników (którzy będą mogli utworzyć samodzielne konto do obsługi komunikatora), jak i obecnych – ci będą mogli po prostu odłączyć konto.

Dodatkowo możliwe będzie korzystanie z Facebook Marketplace bez konieczności udostępniania informacji osobowych, które zostały podane na koncie Facebook. Ta zmiana oznacza powrót do przeszłości, kiedy można było używać komunikatora Facebooka bez posiadania konta na platformie. Co istotne, jeśli ktoś wcześniej połączył konto Facebooka z Instagramem i teraz żałuje tej decyzji, będzie mógł to cofnąć.

Meta udostępni także możliwość skorzystania z Facebook Gaming bez korzystania z Facebooka.

Użytkownik sam zdecyduje

Co ważne, decyzja o dokonaniu tego podziału będzie całkowicie dobrowolna. Wprowadzenie tego rozdzielenia może, między innymi, skutkować ograniczeniem funkcjonalności usług firmy Meta. Na przykład, jeśli chodzi o Facebook Marketplace, komunikacja między kupującym a sprzedającym zostanie przeniesiona z Messengera na tradycyjną pocztę elektroniczną.

Unijna dyrektywa DMA wprowadzi znaczące zmiany w sposobie, w jaki korzystamy z popularnych usług, aplikacji, a nawet systemów operacyjnych. Jednym z aspektów tego przepisu jest wywieranie presji na Apple, aby firma umożliwiła instalowanie aplikacji spoza Apple Store na urządzeniach z systemem iOS.

Jednakże zgodnie z oczekiwaniami, potężnym firmom technologicznym nie zawsze podoba się ingerencja władz w ich działania, co może prowadzić do konfliktów sądowych. Ostateczny wpływ nadchodzących zmian prawnych na codzienne życie użytkowników będzie widoczny dopiero po pewnym czasie.