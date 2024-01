Nowe ceny pakietów premium Spotify w 2024 roku

Pakiet Premium w serwisie Spotify pozwala na słuchanie muzyki bez przerw oraz bez reklam. W 2024 roku w Polsce zostanie poniesiona cena wszystkich dostępnych pakietów, bez względu na to, czy chodzi o studentów, klientów indywidualnych czy rodziny/pary. Wzrost nie jest znaczny i po zmianach będzie prezentował się następująco:

Pakiet Premium Individual – 23,99 zł z wcześniejszych 19,99 zł;

z wcześniejszych 19,99 zł; Pakiet Premium Student – 12,99 zł z wcześniejszych 9,99 zł;

z wcześniejszych 9,99 zł; Pakiet Premium Duo – 30,99 zł z wcześniejszych 24,99 zł;

z wcześniejszych 24,99 zł; Pakiet Premium Family – 37,99 zł z wcześniejszych 29,99 zł.

Od kiedy nowy cennik Spotify?

Klienci, którzy korzystają aktualnie z kont premium, zapłacą wyższą cenę dwa miesiące później niż nowi subskrybenci. Jak można przeczytać w mailu od Spotify: "Cenimy sobie wszystkich użytkowników Premium, dlatego przesuwamy o dwa miesiące (do kwietnia) moment, od którego zaczniemy Ci naliczać opłatę za subskrypcję w [nowej cenie – dopisek red.]".

Co jeśli nie zaakceptuję zmian abonamentu Spotify?

Spotify wysyła maile o podwyżkach do swoich klientów, w których zaznacza, że nową cenę należy zaakceptować (z poziomu otrzymanego maila lub aplikacji). Jeśli użytkownik nie zrobi tego do 31 marca 2024 roku, to aktualny plan premium zostanie automatycznie anulowany do wersji bezpłatnej.

Dlaczego Spotify podnosi ceny?

To pierwsza podwyżka cen od początku działalności serwisu. Spotify tłumaczy, że jest konieczna, ze względu na wzrost kosztów operacyjnych. W oświadczeniu, które zostało wystosowane w 2023 roku, kiedy podwyżki nie dotyczyły jeszcze Polski, można było przeczytać, że rynek się zmienił i by platforma wciąż mogła wprowadzać innowacje, konieczne są podwyżki na całym świecie.