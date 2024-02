Kazimierz Funk urodził się w Warszawie 23 lutego 1884. To on wymyślił termin "witamina", który wprowadził do języka polskiego w 1912, wyodrębnił bowiem witaminę B1 z otrąb ryżowych. Ustalił też, że brak tych elementów, czyli "awitaminoza" może prowadzić do innych schorzeń.

Uruchomił produkcję insuliny

Funk studiował m.in. w Anglii, Francji czy Szwajcarii, jednak w 1923 wrócił do Polski i zajął się produkcją insuliny. W 1928 powrócił do Francji, a po wybuchu II wojny światowej wyjechał do USA. Zmarł tam 19 listopada 1967 w Albany.