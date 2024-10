Czym jest Żelazna Kopuła?

Najbardziej znanym systemem obrony przeciwrakietowej jest Żelazna Kopuła, która od czasu uruchomienia w 2011 roku przechwyciła dziesiątki tysięcy odpalonych w stronę Izraela rakiet. System został zaprojektowany do zwalczania pocisków krótkiego zasięgu, wystrzelonych z odległości od 4 do 70 km - wyjaśnił portal BBC. Żelazna Kopuła została stworzona przez firmy Rafael Advanced Defense Systems i Israel Aerospace Industries. Ich zdaniem skuteczność systemu wynosi około 90 proc.

Każda bateria Żelaznej Kopuły składa się z trzech głównych części: radarowego systemu wykrywania, komputera obliczającego trajektorię nadlatującej rakiety oraz wyrzutni, która wystrzeliwuje pociski przechwytujące, jeśli rakieta prawdopodobnie uderzy w obszar zabudowany lub strategiczny. Pociski są zestrzeliwane na wysokości do 10 km.

Czym jest Proca Dawida?

Drugim stosowanym w Izraelu systemem jest Proca Dawida, przeznaczona do przechwytywania pocisków wystrzeliwanych z odległości od 70 do 300 km i lecących na wysokości do 15 km. Rozwiązanie to zostało opracowane wspólnie przez izraelską firmę Rafael Advanced Defense Systems i amerykańską firmę Raytheon, a jego eksploatacja rozpoczęła się w 2017 r.

Proca Dawida podobnie jak Żelazna Kopuła niszczy tylko rakiety zagrażające obszarom zabudowanym. Każdy pocisk przechwytujący rakiety kosztuje około miliona dolarów.

W ubiegłym miesiącu Proca Dawida została zastosowana do zestrzelenia rakiety balistycznej odpalonej przez Hezbollah z Libanu. Siły Obronne Izraela podały, że był to irański pocisk Qadr-1, rakieta balistyczna średniego zasięgu, która może przenosić głowicę bojową o masie od 700 do 1000 kg. Hezbollah informował, że rakieta została wymierzona w siedzibę Mosadu w Tel Awiwie, lecz izraelska armia stwierdziło, że pocisk zmierza w kierunku dzielnicy mieszkaniowej.

Proca Dawida była także wykorzystywana w ubiegłym roku, gdy Palestyński Islamski Dżihad wystrzelił ponad 1100 pocisków w kierunku Izraela. Armia twierdzi, że zestrzeliła 96 proc. stanowiących zagrożenie rakiet.

Czym jest Strzała?

Trzeci system to Strzała, który jest produkowany w kooperacji firmy Israel Aerospace Industries oraz amerykańskiego koncernu Boeing. Rakiety Strzała 2 i 3 zostały zaprojektowane do niszczenia pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu podczas najwyższej fazy lotu przez górne warstwy atmosfery lub w przestrzeni kosmicznej. Prace nad systemem rozpoczęto po pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku, kiedy Irak wystrzelił dziesiątki radzieckich pocisków Scud w kierunku Izraela.

Pociski Strzała poruszają się z prędkością dziewięciokrotnie większą od prędkości dźwięku, a system jednocześnie może ostrzeliwać do 14 celów. System ma zasięg 2400 km. Po raz pierwszy użyto go w walce w 2023 r. do przechwycenia pocisku balistycznego, który jemeńscy rebelianci Huti wymierzyli w miasto Ejlat w południowym Izraelu.

Do gry ma wejść Żelazny Promień

Przed dwoma laty Izrael zapowiedział, że w ciągu dwóch-trzech lat do użytku wejdzie nowy system obrony pod nazwą Żelazny Promień z mobilnymi działami laserowym. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał tygodnik "The Economist" jego zasięg nie przekroczy kilkudziesięciu kilometrów i najprawdopodobniej będzie używany jako uzupełnienie Żelaznej Kopuły.