Kiedy ruszy nowy internet? Operatorzy podają terminy

Firmy intensywnie pracują nad przygotowaniem sieci do wykorzystania nowych częstotliwości:

Play : Michał Ziółkowski, dyrektor ds. technologii sieci Play, zapowiada włączenie pierwszych stacji bazowych jeszcze w lipcu. Play będzie stopniowo uruchamiać kolejne stacje i modernizować już wykorzystywane.

: Michał Ziółkowski, dyrektor ds. technologii sieci Play, zapowiada włączenie pierwszych stacji bazowych jeszcze w lipcu. Play będzie stopniowo uruchamiać kolejne stacje i modernizować już wykorzystywane. T-Mobile: Biuro prasowe T-Mobile Polska informuje, że są gotowi technicznie do uruchomienia sieci na nowych częstotliwościach, zwłaszcza z zakresu 800 MHz. Start zależy od otrzymania wpisów do rejestru urządzeń radiowych i nastąpi "w najbliższych tygodniach". Sieć na paśmie 700 MHz T-Mobile będzie rozwijać stopniowo.

Biuro prasowe T-Mobile Polska informuje, że są gotowi technicznie do uruchomienia sieci na nowych częstotliwościach, zwłaszcza z zakresu 800 MHz. Start zależy od otrzymania wpisów do rejestru urządzeń radiowych i nastąpi "w najbliższych tygodniach". Sieć na paśmie 700 MHz T-Mobile będzie rozwijać stopniowo. Orange : Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, zapowiada, że firma "już wkrótce" dostarczy klientom usługi oparte na paśmie 700 MHz. Orange planuje osiągnąć zasięg sieci 5G dla ponad 90 proc. populacji Polski do końca 2028 roku.

: Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, zapowiada, że firma "już wkrótce" dostarczy klientom usługi oparte na paśmie 700 MHz. Orange planuje osiągnąć zasięg sieci 5G dla ponad 90 proc. populacji Polski do końca 2028 roku. Plus (Polkomtel): Firma przekazała, że dalsza rozbudowa sieci 5G w zakresie 700 MHz będzie zgodna z harmonogramem UKE. Plus wykorzystuje już pięć innych zakresów częstotliwości, a pasmo 700 MHz uzupełni ich ofertę.

Co zyskają klienci? Lepszy zasięg w budynkach i na terenach otwartych

Nowe pasma, zwłaszcza te poniżej 1 GHz (700 i 800 MHz), mają kluczowe znaczenie dla jakości usług:

Lepsze przenikanie sygnału: Michał Ziółkowski z Play wyjaśnia, że niskie częstotliwości lepiej radzą sobie z tłumieniem sygnału przez ściany budynków, takie jak cegły, stal czy szkło. Oznacza to poprawę jakości usług wewnątrz domów i hoteli, szczególnie w miastach.

Zwiększony zasięg w terenie: Pasmo 700 MHz charakteryzuje się lepszym rozprzestrzenianiem fal radiowych na terenach otwartych. Przełoży się to na poprawę zasięgu, np. w górach, a także sieci 5G na obszarach wiejskich i wzdłuż szlaków komunikacyjnych.

Wzrost zasięgu i pojemności sieci: T-Mobile podkreśla, że pasmo 800 MHz szybko zwiększy zasięg i pojemność sieci, zwłaszcza poza największymi miejscowościami.

Aukcja UKE na siedem rezerwacji częstotliwości z pasm poniżej 1 GHz przyniosła budżetowi państwa 2,5 mld zł. Operatorzy wyłonieni w aukcji to Orange Polska, P4 (Play), T-Mobile Polska i Polkomtel (Plus).

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że do 2030 roku operatorzy będą zobowiązani polepszyć jakość i prędkość internetu dla 99 proc. gospodarstw domowych. Minimalna prędkość pobierania danych w tych punktach ma wynieść co najmniej 120 Mb/s. To ważne, biorąc pod uwagę, że na koniec grudnia ubiegłego roku blisko 1,5 mln punktów adresowych w Polsce nie miało dostępu do szerokopasmowego internetu, a ponad 2,4 mln miało prędkość niższą niż 100 Mb/s.