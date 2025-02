ASUS RT-BE92U to nieduży, elegancki router WiFi7. Wyposażono go w jeden port 10Gbps oraz trzy zakresy sieci bezprzewodowej 2,4, 5 i 6 GHz. Jest to więc urządzenie, które w pełni obsłuży WiFi 7.

ASUS RT-BE92U - konfiguracja

Konfiguracja jest bardzo prosta. Wystarczy połączyć ten router z naszym modemem od dostawcy sieci, a potem odpalić aplikację ASUS na telefonie. Można to oczywiście robić to przez stronę www, ale aplikacja jest dużo łatwiejsza w obsłudze i wygodniejsza. Możemy w niej zrobić praktycznie wszystko - utworzyć sieć dla gości, a także stworzyć specjalną sieć, tylko na paśmie 2,4 GHz dla urządzeń Internetu Rzeczy, które nie potrafią działać na szybszym WiFi.

Do tego widać, ile urządzeń podłączonych jest do naszego punktu dostępowego, które są aktywne, jakie transfery osiągają. Możemy też ustawić priorytet zadań - tak by np. streaming wideo nie zakłócił nam grania...Router ma też wbudowaną ochronę AI, która pilnuje, by nasza siec była bezpieczna - m.in. blokuje niebezpieczne strony czy sprawdza szyfrowanie. Mamy też wbudowaną kontrolę rodzicielską, możliwość łatwego udostępnienia sieci bezprzewodowej gościom, by mogli łatwo podłączyć się do specjalnie wydzielonego WiFi.

ASUS RT-BE92U - zasięg i osiągane prędkości

Zasięg? W odległości 3 metrów od routera, WiFi7 osiągało takie samo prędkości, jak na kablu, 873 Mb/s. Niestety w miarę wzrostu odległości i liczby ścian między komputerem a routerem prędkość spadała. W pokoju oddalonym od routera o 9 m, do którego sygnał docierał przez kilka ścian z czerwonej cegły, prędkość spadła do 520 Mb/s.

ASUS RT-BE92U - konfiguracja sieci mesh

I tu z pomocą przychodzi tzw. mesh czyli siatka. Co to jest? To w zasadzie bańka sieci, tworzona przez kilka punktów dostępowych. Mają one jeden i ten sam identyfikator, przez co telefon i inne sprzęty, zbliżające się w zasięg nowego punktu dostępowego nie zmieniają sieci, a jedynie znajdują punkt o mocniejszym sygnale.

Podłączenie drugiego RT-BE92U nie jest trudne. Włączamy go do prądu, odpalamy aplikację ASUS, klikamy na "Dodaj węzeł AI Mesh" i w bardzo prosty sposób dodajemy do sieci kolejny punkt dostępowy. I mamy rozbudowę naszego WiFi gotową. Co nam daje mesh? Przede wszystkim siłę sygnału - znikają słabe punkty, moc sieci w telefonie nie spada... A co z transferami danych? Prędkość ściągania wzrosła z około 500 Mb/s do ponad 800 Mb/s, czyli tyle, ile osiągałem na kablu.

ASUS RT-BE92U - wady

Jakie wady ma ten router? Po pierwsze jest tylko jeden port 10 GBps, a do tego prędkość WiFi nie przekracza 2,5 GBps, a to zaś oznacza, że jeśli mamy naprawdę szybkie WiFi, oferowane choćby przez Orange w niektórych miastach w Polsce, gdzie prędkość ściągania przekracza 6 GBps, to ten router nie będzie się nadawał, bo będzie znacząco ograniczał prędkość domowego WiFi. Do tego te routery są bardzo czułe na nawet delikatne przestawienie. Wystarczy przesunąć go o kilka milimetrów, a urządzenie traci zasilanie. Dlatego trzeba postawić go w takim miejscu, w którym nasze zwierzaki czy inni domownicy nie będą go ruszać.

ASUS RT-BE92U - podsumowanie

Podsumowując... za około 1100 PLN dostajemy bardzo dobry, średniej klasy router, wystarczający ASUS RT-BE92U nie stwarza praktycznie żadnych problemów, oferuje dużo opcji bezpieczeństwa, ułatwia podłączenie urządzeń IoT, a także jest bardzo łatwo konfigurowalny. Dużym plusem jest też łatwa konfiguracja sieci mesh, która z dwóch takich routerów, które kosztują dużo mniej niż podobne zestawy konkurencji, może zapewnić nam odpowiednią jakość sieci w mieszkaniu o powierzchni 60m2. Wtedy mamy dostępną praktycznie całą prędkość WiFi stałego łącza o szybkości do 1 GBps.