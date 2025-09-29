Jeden wystrzał i 49 dronów spada na ziemię - amerykańska firma pokazała możliwości nowego urządzenia

Firma Epirus, specjalizująca się w opracowywaniu nowych rozwiązań dla armii, ujawniła zupełnie nowy rodzaj broni, która ma za zadanie zwalczać drony. Jej skuteczność uznać można za wręcz spektakularną, bo w trakcie pokazów była w stanie strącić 49 dronów w jednej chwili.

Pokaz możliwości systemu odbył się na w ośrodku wojskowym Camp Atterbury w stanie Indiana. Udział w nim wzięli nie tylko dygnitarze z Departamentu Obrony USA, ale także reprezentanci państw sojuszniczych.

Zaprezentowana w Indianie wersja zaczęła być opracowywana w 2022 roku i według producenta "oferuje ponad dwukrotnie większy zasięg operacyjny i skuteczność" niż pierwsze modele. W trakcie prezentacji system skutecznie zneutralizował wszystkie z 61 dronów, które zostały wypuszczone.

System Leonidas - nadzieja na skuteczną walkę z dronami

System Leonidas, bo tak nazywa się ów technologia, działa na zasadzie emitowania zogniskowanej wiązki fal elektromagnetycznych, które mają skutecznie zakłócać działanie dronów. Jest to kolejna iteracja systemu, który pierwotnie zaprezentowany został w 2020 roku, przedstawiając jego skuteczność w zestawieniu z małymi dronami konsumenckimi.

Nowa wersja sprzętu jest w stanie skutecznie neutralizować całe roje bezzałogowych statków powietrznych. Jest to rozwiązanie, które swoim zasięgiem jest w stanie unieszkodliwiać sprzęty w odległości nawet 2 kilometrów od siebie, dodatkowo stanowiąc zagrożenie dla dronów autonomicznych i połączonych światłowodami.

W przeszłości armia USA korzystała ze sprzętów firmy Epirus i tak w 2023 roku otrzymała ona kontrakt od Biura ds. Szybkich Zdolności i Technologii Krytycznych na dostawę pierwszych wersji systemu Leonidas. Wówczas kwota kontraktu opiewała na 66,1 miliona dolarów.