Celem jest zbadanie możliwości "wynikających z tej technologii dla dziennikarstwa i branży informacyjnej". Nowa usługa ma zostać uruchomiona latem 2024 r. pod nazwą Upday i będzie dostarczać użytkownikom wiadomości na tematy, które są w centrum uwagi w cyfrowym świecie - podaje portal dziennika "Handelsblatt".

W 2015 roku Springer nawiązał współpracę z gigantem technologicznym i największym na świecie producentem smartfonów Samsung - aplikacja Upday News była instalowana na telefonach komórkowych i innych urządzeniach południowokoreańskiej firmy. Upday rozszerzył swoją działalność na 34 kraje europejskie. Springer ogłosił teraz, że z końcem roku zakończy współpracę z Samsungiem.

Upday już w przeszłości zredukował około 150 miejsc pracy - do ok. 100, przypomina portal. Teraz ogłoszono, że pozostałe ok. 70 miejsc pracy zostanie zlikwidowanych w obecnej formie. Firma przeanalizuje z pracownikami, czy możliwe jest kontynuowanie pracy w innym miejscu w Grupie.

Niemiecki związek dziennikarzy DJV wezwał Springera do zaoferowania pracownikom portalu informacyjnego alternatywnych miejsc pracy w innych mediach koncernu - informuje "Handelsblatt". Wydawnictwo musi wypełniać swoją odpowiedzialność społeczną jako wiodąca firma medialna w każdych okolicznościach.

Związek sceptycznie odniósł się do nowego projektu sztucznej inteligencji. "Jeśli dojdzie on do skutku, będzie to pierwszy przypadek niemal całkowitego zastąpienia dziennikarskiego serwisu informacyjnego przez roboty" - powiedział nowy krajowy przewodniczący DJV Mika Beuster. "Sztuczna inteligencja nie może zastąpić dziennikarstwa" - podkreślił.

Springer jest wydawcą gazet "Bild" i "Welt"; w perspektywie średnioterminowej chce publikować swoje gazety wyłącznie cyfrowo - przekazuje "Handelsblatt". Wydawca chce zaoszczędzić ok. 100 mln euro do 2025 roku dzięki niższym kosztom - np. personelu - i wyższej sprzedaży.