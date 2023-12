Dla przypomnienia: Amazfit Cheetah i Amazfit Falcon to rodzina smartwatchy dla osób, które uprawiają sporty wytrzymałościowe, np. biegi, czy kolarstwo. Amazfit T-Rex to urządzenia dostosowane do warunków ekstremalnych. Amazfit Balanceto rodzina smartwatchy lifestylowych, dla osób, które są aktywne, ale przede wszystkim kładą większy nacisk na monitorowanie parametrów zdrowotnych.

Co nowego w Amazfit Falcon i Amazfit T-Rex Ultra?

Mapy offline 15 000 ośrodków narciarskich na całym świecie. Dostępne do pobrania na smartwatche z aplikacji Zepp;

Mapy są oznaczone specjalnymi kolorami. Mają one pomagać znaleźć taki stok, który będzie odpowiadał umiejętnościom użytkownika;

Udoskonalono także tryby treningu narciarskiego – zegarek może teraz automatycznie wykrywać, kiedy użytkownik zaczyna zjeżdżać na nartach.

Co nowego w Amazfit T-Rex 2?

Można sparować smartwatch z rowerowym miernikiem mocy, aby dokładniej monitorować dane.

Co nowego w Amazfit Balance?

Dotychczas Zepp AI Coach oferował plany i porady treningowe na 5 km i 10 km. Teraz dodano możliwość trenowania biegów na dystansie 3 km;

Dodano także obsługę szablonów szkoleniowych;

Smartwatch może teraz automatycznie śledzić tętno użytkownika przez 3 minuty od zakończenia treningu;

Tak jak w przypadku Amazfit T-Rex 2, teraz można parować smartwatch z rowerowym miernikiem mocy, aby dokładniej monitorować dane;

Tryb oszczędzania baterii wyłącza się automatycznie, gdy smartwatch zostanie naładowany do 95 proc.

Co nowego w Amazfit Cheetah?