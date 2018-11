Mówiąc najprościej, hackathon to maraton programowania, czyli tworzenia nowych serwisów internetowych, aplikacji lub ich prototypów. Dlaczego maraton? Bo cały proces twórczy odbywa się podczas specjalnie zorganizowanego wydarzenia, które przypomina rywalizację sportową. Wszystko opiera się na pracy grup programistów i informatyków w ściśle określonym czasie - w myśl zasady, że szybkie tempo potrafi czasem wzmagać kreatywność.

Tak samo będzie w przypadku Hackathonu+, którego uczestnicy będą musieli wypracować rozwiązania pomocne dla konkretnej grupy ludzi – osób z niepełnosprawnościami. Technologie cyfrowe mogą bowiem znacząco ułatwić im życie. Wystarczy tu wspomnieć choćby syntezatory mowy pozwalające na porozumiewanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową czy mówiące mapy ułatwiające osobom niewidzącym samodzielne poruszanie się pieszo.



Gdzie i kiedy odbędzie się Hackathon+?

Hackathon+, organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, odbędzie się w weekend 8-9 grudnia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym na PGE Narodowym w Warszawie. Zespoły, które chcą w nim uczestniczyć, mają czas na rejestrację do 30 listopada 2018 r. (do godz. 12.00), dlatego warto się pospieszyć, aby mieć szansę na zwycięstwo i zdobycie atrakcyjnych nagród.



Jak już wspomnieliśmy na wstępie, zwycięski zespół otrzyma aż 20 tys. zł. Pieniądze czekają również na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca – mowa tu o, odpowiednio, 12 tys. i 8 tys. zł! Przyznanie nagród, jak i organizacja całego wydarzenia, możliwe jest dzięki unijnemu wsparciu, a dokładnie dzięki środkom z programu Polska Cyfrowa.



Kto może wziąć udział w Hackathonie+?

Do rywalizacji zaproszeni są nie tylko programiści, ale także inne osoby zajmujące się na co dzień tworzeniem oprogramowania: projektanci, graficy czy twórcy interfejsów. Co ważne, muszą to być osoby, które ukończyły 18 lat, a zgłaszająca się grupa musi składać się z minimum czterech, maksimum zaś z siedmiu osób.



Hackathon+ będzie poprzedzony warsztatami, podczas których zostaną przedstawione jego założenia. Uczestników wspierać będą mentorzy, którzy doradzą i ukierunkują ich działania. Dzięki temu wzrośnie szansa, że uczestnicy konkursu stworzą projekty równie przełomowe, co np. Five App - aplikacja na telefony inspirowana kulturą hip-hopu, a służąca obecnie do komunikacji osób niesłyszących.



Jakie wyzwania stoją przed uczestnikami?

– Lista zadań, choć bogata, nie jest zamknięta – podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, czuwający nad rządowym programem Dostępność Plus. Program ten ma tak naprawdę jedno zadanie – sprawić, by ludziom z niepełnosprawnościami żyło się w Polsce jak najlepiej i jak najłatwiej. W to założenie świetnie wpisuje się Hackathon+.



Minister Hamryszczak podkreśla, że w maratonie może znaleźć się właściwie nieskończenie wiele tematów, które „ułatwią osobom o szczególnych potrzebach możliwość pełnego udziału w życiu społecznym”. Głównymi zagadnieniami wydarzenia będą jednak:



• Stworzenie mapy dostępności polskich dworców i stacji, czyli strony www lub aplikacji, która ułatwi zaplanowanie i podróż koleją osobom z niepełnosprawnością ruchową.

• Ocena dostępności architektonicznej budynku, tzn. zaprojektowanie aplikacji pomocnej na przykład w mierzeniu szerokości drzwi czy kąta nachylenia pochylni i podjazdów dla wózków.

• Społecznościowa inwentaryzacja dostępności architektonicznej. W tym przypadku chodzi o aplikację umożliwiającą zbieranie i udostępnianie informacji o dostępności budynków użyteczności publicznej, na przykład hotelowych łazienkach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

• Program telewizyjny dla osób o specjalnych potrzebach, zakładający stworzenie aplikacji mobilnej informującej o programach nadawanych w telewizji, dostępnych dla osób niesłyszących oraz niewidzących.

• Aplikacja do powiadamiania alarmowego dla osób niesłyszących z dwiema funkcjami: powiadamiania służb ratunkowych i informująca o zagrożeniach.

• Tzw. skarżypyta oraz społeczna inwentaryzacja internetu; stworzenie rozszerzenia do przeglądarki, które ułatwi składanie skarg na niedostępność serwisu internetowego.

• Tablica pasażerska, czyli stworzenie aplikacji informującej o kolejnych przystankach na trasie autobusu, tramwaju, metra lub pociągu z automatycznym wykrywaniem danej linii i wyświetlaniem listy kolejnych przystanków.

• Bilet elektroniczny zamieniony na informacje, czyli dodanie nowych funkcjonalności do obecnie funkcjonującego biletu (na przykład możliwość połączenia go z kalendarzem z informacjami geolokalizacyjnymi).

• Narzędzie wspomagające uproszczenie tekstu, czyli stworzenie analizatora tekstu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o Hackathonie+ i jak się zarejestrować?

Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w Hackathonie+, koniecznie zajrzyjcie na stroną internetową poświęconą wyłącznie temu wydarzeniu.

Tam znajdziecie regulamin i wszelkie przydatne informacje związane z Hackathonem+. Wystarczy, że klikniecie TUTAJ >>>

Bezpośredni link do formularza rejestracyjnego kryje się zaś TUTAJ >>>