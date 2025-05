Mobilność bez kompromisów

Jednym z największych atutów Movinka 13 jest jego kompatybilność z Androidem – można go podłączyć nie tylko do laptopa, ale i do telefonu. Dzięki temu nawet w miejskim zgiełku, bez komputera pod ręką, można edytować zdjęcia, szkicować czy malować – dokładnie tam, gdzie złapie nas wena.

Jakość obrazu, która zadowoli profesjonalistów

Tablet oferuje 100% pokrycia palety DCI-P3 i 95% Adobe RGB, co czyni go świetnym narzędziem nie tylko dla grafików i ilustratorów, ale także dla fotografów. Wyświetlacz wspiera 10-bitową głębię koloru i potrafi wyświetlić 1,7 miliarda kolorów – to poziom, który do tej pory był domeną studyjnych monitorów.

Sprzęt gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka

W zestawie z tabletem znajdziemy:

tablet,

piórko Wacom Pro Pen 3 z uchwytem,

kabel USB-C do USB-C z zakończeniem w kształcie L,

oraz instrukcję szybkiego startu.

Ważne – piórko jest kompatybilne z innymi modelami i tabletami Wacom, a sam tablet działa również z piórkami innych producentów.

Dotyk i rysik w jednym

Movink 13 obsługuje zarówno dotyk, jak i rysik. Interakcja między tymi dwoma trybami jest płynna – ekran rozpoznaje zbliżające się piórko, a przy dotyku dłoni automatycznie przełącza funkcje. Idealne rozwiązanie dla osób, które często przełączają się między rysowaniem a gestami dotykowymi.

Oprogramowanie w pakiecie

Producent dorzuca do zestawu dostęp do kilku popularnych aplikacji min:

Rebelle 7 – program do malowania,

Capture One – dla fotografów,

Magma – do rysunku.

To świetny bonus, szczególnie dla początkujących twórców, którzy nie mają jeszcze swojego ulubionego zestawu narzędzi.

Dane techniczne w skrócie:

Wymiary: 319,5 x 205,2 x 4–6,6 mm

Obszar aktywny: 294 x 165 mm

Ekran: 13,3", OLED, dotykowy

Waga: 420 g

Porty: 2x USB-C

Systemy operacyjne: Windows 10+, Android 8+, Chrome OS

Dla kogo?

Jeśli pracujesz z grafiką, fotografią, ilustracją albo po prostu potrzebujesz lekkiego, mobilnego i profesjonalnego narzędzia do twórczości cyfrowej – Movink 13 powinien znaleźć się na Twoim radarze. Jego mobilność oraz funkcjonalność studyjnych tabletów w kompaktowej formie to naprawdę mocne połączenie.

Podsumowując: Wacom Movink 13 to sprzęt, który nie tylko spełnia oczekiwania – on je przeskakuje. Daje wolność, jakość i wygodę. To nie tylko narzędzie pracy. To sprzęt, który pozwala tworzyć wszędzie – w studio, w kawiarni, w podróży. Tam, gdzie jest pomysł.