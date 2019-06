Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to doskonałe narzędzie do zarządzania firmą na wielu różnych poziomach. Wystawianie faktur? Szybki kredyt? Bezpieczne przechowywanie dokumentów? Wymiana walut? Szybkie płatności? To wszystko umożliwia jedna zintegrowana platforma, oszczędzająca czas i pieniądze przedsiębiorcy.



Idea Cloud składa się z kilku elementów, które można obsługiwać za pomocą prostej aplikacji mobilnej. Tak spełnia się marzenie wielu przedsiębiorców, by mieć cały czas pod ręką komputer z dostępem do danych firmy. Aplikacja w smartfonie umożliwia kontrolowanie stanu konta przez 24 godziny na dobę – i to bez konieczności logowania. Przeglądanie historii transakcji, robienie przelewów, dodawanie odbiorców czy zakładanie nowego konta lub lokaty nigdy nie było tak proste.



Jednocześnie aplikacja mobilna Idea Cloud to wirtualny przewodnik dla przedsiębiorcy po całym biznesowym ekosystemie Idea Banku. Można za jej pomocą zadawać pytania doradcom poprzez Centrum Informacji, wyszukiwać oddziały i bankomaty oraz czytać na bieżąco wysyłane przez bank wiadomości. Stały kontakt z Idea Bankiem to także większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, podobnie jak sprawny obieg faktur, który jest możliwy dzięki innemu modułowi Idea Cloud – Chmurze Faktur.

Usługa na miarę cyfrowej gospodarki

W Polsce wystawia się rocznie co najmniej półtora miliarda faktur. Większość z nich wciąż ma postać papierową. Przejście na obieg cyfrowy ocaliłoby rocznie 128 tysięcy drzew, ale nie tylko o ochronę przyrody i klimatu tu chodzi. Chmura Faktur to dla przedsiębiorcy przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy, a więc niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej i wyższa konkurencyjność na rynku. To możliwe, gdyż wystawianie i rozliczanie faktur poprzez chmurę jest usługą darmową.



Dzieje się tak dzięki obecności w biznesowym ekosystemie Idea Banku firmy Tax Care. To największe obecnie biuro rachunkowe w kraju. Zintegrowana usługa księgowość + Chmura Faktur + bankowość elektroniczna umożliwia zarówno szybsze płatności, jak i generowanie automatycznych przelewów do ZUS-u i urzędów skarbowych.



Dzięki temu, że wszystkie dokumenty, faktury i załączniki zgromadzone są w jednym miejscu, Chmura Faktur na bieżąco monitoruje koszty i przychody firmy oraz rozliczenia ze skarbówką. Opcja eksportu pozwala wysłać je błyskawicznie do biura rachunkowego, a funkcja Wyślij ponaglenie umożliwia uproszczoną windykację w wypadku spóźniania się kontrahenta z zapłatą należności. Jednocześnie system sam rozpoznaje, czy kontrahent jest płatnikiem VAT. Usługi związane z Chmurą Faktur są nie tylko darmowe, lecz przede wszystkim bezpieczne. Wynika to z faktu, że są „zakotwiczone” w systemie bankowym.

Pieniądze z chmury

Płynność finansowa to niezbędny warunek sukcesu w biznesie, ale niespodziewane sytuacje i wydatki mogą zdarzyć się zawsze. Ratunkiem może być błyskawiczny kredyt – bez zaświadczeń z ZUS-u i urzędu skarbowego – a także szybka wypłata gotówki. W Idea Cloud kredyt można otrzymać już w pięć minut na podstawie historii bankowych rachunków firmowych z ostatnich sześciu miesięcy, niekoniecznie tylko z Idea Banku.



Kontrolę przepływów pieniężnych w firmie umożliwia z kolei moduł o nazwie Cash Flow. Nie tylko bierze on pod uwagę bieżące wydatki, ale potrafi je również prognozować na podstawie dostępnej historii. Dzięki temu wiadomo, czy konieczne będzie wsparcie się krótkoterminowym kredytem, czy wręcz przeciwnie – warto będzie założyć lokatę z nadwyżki środków finansowych. Te ostatnie można też łatwo przewalutować za pomocą dostępnej w Idea Cloud usługi Kantor. Przy jej pomocy można nie tylko dokonać wymiany online na 9 walut, ale także otworzyć nawet do 9 kont walutowych.



Kolejna użyteczna opcja to Szybkie Płatności. Dzięki nim nie ma już potrzeby potwierdzania każdej transakcji osobnym kodem SMS – można to zrobić hurtem, po zdefiniowaniu w systemie dowolnej liczby przelewów. Jeśli dodamy do tego usługę Sejf, umożliwiającą przechowywanie w bezpiecznym systemie bankowości internetowej najważniejszych dokumentów firmowych, to wiadomo już, dlaczego to właśnie system Idea Cloud został uznany za najbardziej innowacyjną usługę bankową na świecie.

ANF