Na tle trendów globalnych krajowa branża IT charakteryzowała się w ostatnich kwartałach znaczną odpornością. W pierwszym półroczu 2020, uwzględniającym najtrudniejszy dla gospodarki okres pierwszego lockdownu, przychody polskich firm informatycznych wzrosły o ok. 2 proc. r/r, głównie za sprawą wciąż dynamicznego rozwoju segmentu oprogramowania i usług IT, którego sprzedaż była o 6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tym samym nawet w kryzysowych warunkach rodzimy sektor IT nie zboczył ze ścieżki konsekwentnego wzrostu, który zwłaszcza w ostatnich latach wykazywał bardzo dynamiczne tempo (blisko +10 proc. średniorocznie pomiędzy 2016 i 2019 rokiem). Łączne przychody firm reprezentujących polską branżę IT szacowane są na ok. 85 mld zł, z czego ok. 2/3 stanowi sprzedaż oprogramowania i usług. Tempo rozwoju zwłaszcza tej perspektywicznej części sektora było w ostatnich latach szczególnie imponujące – roczny wzrost przekraczający 12 proc. przewyższał dwukrotnie średnią dla całej gospodarki, jak i wzrost tego rynku w skali globalnej. Pomimo szalejącego kryzysu krajowe firmy IT pozostają też w relatywnie dobrych nastrojach – w grudniu ogólny wskaźnik koniunktury był tu najwyższy spośród wszystkich dużych grupowań gospodarki i, pomimo znacznego pogorszenia r/r, wskazywał na delikatną przewagę optymistów nad pesymistami.