AI zdobywa sympatię Polaków i Polek?

Badanie AI Barometr 2025 opracowane przez firmę badawczo-analityczną Zymetria skupiło się przede wszystkim na badaniu tego, jak Polacy łączą rosnącą ciekawość nowymi technologiami z obawami o jej nadużycia. Jest to dość istotny, choć nadal ignorowany temat, ponieważ mimo rosnącego wpływu AI na nasze życie, zwiększa się ryzyko wykorzystania tej technologii do niekoniecznie właściwych działań.

Jaki więc wniosek płynie z tego badania? Okazuje się, że większość Polaków nie przypisuje sztucznej inteligencji złych intencji, a tym bardziej nie obwinia za dezinformację samej technologii. Rodacy najczęściej podkreślają, że ryzykiem związanym z AI jest człowiek i to, jak wykorzystuje on technologię do swoich celów.

Co bardzo ciekawe, pozytywne nastawienie mieszkańców Polski z roku na rok wzrasta. Pod koniec 2024 roku zaledwie 4 na 10 badanych oceniało swój stosunek do AI jako pozytywny lub bardzo pozytywny. W sierpniu bieżącego roku swoje optymistyczne nastawienie przejawiło blisko 50%. Neutralnie do tematu podchodzi 1/3 respondentów, a jednoznacznie negatywny stosunek deklaruje zaledwie 12 procent osób, które wzięły udział w badaniu.

Jest to o tyle ciekawe, że prawie 60% respondentów słyszało o manipulowaniu informacjami, a prawie 25% przyznało, że zetknęło się z takimi w przestrzeni publicznej. Nadal jednak badani podkreślają, że wszelkiego rodzaju przekłamania wynikają z niewłaściwego użycia technologii lub ewentualnych halucynacji.

Lęk jest mniejszy, ale nadal występuje

To pozytywne nastawienie wobec korzystania z AI nie sprawia, że strach przed technologią wyparował. Największą obawą wielu osób jest wspomniana wcześniej manipulacja informacjami, ale nie tylko wobec tego Polacy żywią spore obawy.

Według badania 39% osób deklaruje, że martwi ich rosnące uzależnienie od technologii, a 35% boi się trudności związanych z oceną prawdziwości przekazywanych informacji. W porównaniu do badania z końca 2024 roku jest to spadek o zaledwie 3 punkty procentowe. Znacznie szybciej spada niepokój związany z hakerstwem i wykorzystaniem AI do nielegalnych procedur i kradzieży. Tutaj tylko 29% osób czuje się zagrożona takimi scenariuszami.

Najmniej zaś Polacy martwią się o pływ AI na środowisko. W badaniu z sierpnia 2025 roku tylko 9% respondentów ma co do tego konkretnego aspektu zastrzeżenia.

- Polacy przede wszystkim obawiają się celowego wykorzystania AI do manipulacji. Coraz więcej z nas rozumie mechanizmy działania sztucznej inteligencji, wie, jak się uczy i zbiera dane. Obecność AI w codziennym życiu staje się coraz powszechniejsza, dlatego tak ważne jest racjonalne korzystanie z niej i świadomość potencjalnych zagrożeń, pamiętając jednocześnie, że sama technologia nie powinna być postrzegana jako wróg – podsumowuje Barbara Krug, prezeska Zymetrii.