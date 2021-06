Duży może więcej - mówiono w starej reklamie. I to powiedzenie sprawdza się też w przypadku telewizora, ale otrzymujemy jeszcze coś więcej. Widzimy lepiej. Odpowiednia przekątna ekranu (65 cali lub więcej) sprawia, że zmagania sportowe nabierają innego wymiaru. Bez problemu widać bowiem uczucia na twarzach zawodników - od grymasu bólu i smutku po przegranej do radości ze zwycięstwa. A dzięki jakości ekranów Neo QLED i sztucznej inteligencji, opartej na 16 ścieżkach neuronowych, z których każda odpowiada za inny fragment przetwarzania obrazu, możemy być pewni, że żaden grymas twarzy nie zostanie przegapiony, a ruch na arenach sportowych będzie odpowiednio płynny. Wiele modeli Neo QLED ma przecież matrycę o odświeżaniu 120Hz współpracującą z takimi funkcjami jak „Zaawansowane Upłynnianie Ruchu+” - sprawia to, że telewizory te idealnie nadają się do oglądania zmagań sportowych jaki i do podłączenia pod najnowsze konsole. Nie ma bowiem mowy, że ruch nie będzie płynny i nie będziemy mogli cieszyć się z komfortowego oglądania zmagań.

Do tego, jak wykazują badania przeprowadzone na zlecenie firmy Samsung, 69 proc. nabywców już w momencie zakupu telewizora zaczyna się zastanawiać, czy nie kupiło za małego ekranu i dochodzą do wniosku, że jednak lepiej było wziąć coś z większą przekątną. A, że ten sprzęt domowy postoi u nas kilka lat, warto więc dołożyć i kupić taki telewizor, który zapewni najlepsze wrażenia z rozrywki, czyli coś powyżej 55 cali. Rozumie to już co piąty nabywca w Polsce, który wybiera telewizor o przekątnej ekranu 65” lub więcej (według badań na zlecenie Samsung Polska, w przyszłym roku sprzedaż dużych telewizorów wzrośnie jeszcze bardziej).

Zresztą, nie chodzi tylko o samo duże pole widzenia, ale też i o kolory, poziom czerni i kontrastu oraz HDR. Zwłaszcza, że niektóre imprezy sportowe będą w tym roku pokazywane pierwszy raz w paśmie 4K. A to oznacza, że nie możemy wybrać półśrodków , a jedynie towar najwyższej klasy. Seria NEO QLED oferuje wyśmienite nasyceń kolorów, a także odpowiednią czerń i kontrast. Można więc powiedzieć, że na tych ekranach trawa będzie naprawdę bardziej zielona niż na innych

Do tego, dzięki ulepszonemu trybowi inteligentnego obrazu w tegorocznej linii modelowej czy dedykowanemu trybowi sport nie musimy się martwić o włączenie niezbędnych funkcji jakości obrazu, dopasowaniu kolorów itp. To wszystko - uzależniając parametry obrazu od choćby poziomu światła w pokoju - zrobi za nas najnowszy, supermocny procesor telewizora - AI Neo Quantum. I, jak wykazują testy, ten system działa doskonale.

Ważna jest też prosta obsługa telewizora - co z tego bowiem, że mamy najnowszy i najlepszy ekran, gdy pilot i system smart TV przypomina obsługę wahadłowca. Tymczasem Tizen - czyli autorski system smart TV jest bardzo prosty w obsłudze, intuicyjny i szybki w działaniu. Do tego dostajemy najważniejsze aplikacje streamingowe nadawców w Polsce.

Z kolei sam pilot nie tylko nie jest skomplikowany w obsłudze, ale także dba o środowisko. Dzięki baterii słonecznej, możemy być pewni, że gdy chcemy przełączyć się na początek transmisji, bateria trzymana w nasłonecznionym miejscu się nie rozładuje, a przez to nie przegapimy najważniejszych momentów rozgrywek.

Nie samym obrazem jednak kibic żyje. Równie ważny jest dźwięk. Choć głośniki telewizorów z roku na rok są coraz lepsze, to jednak przegrywają z dedykowanymi rozwiązaniami typu soundbar, zapewniającymi dźwięk przestrzenny i atmosferę prosto z aren sportowych. Po podłączeniu soundbara Q-Serii z telewizorami QLED i Neo QLED z 2021 roku będziemy mogli skorzystać z funkcji Q-Symphony. Dzięki niej będziemy mogli jednocześnie korzystać z głośników telewizora i soundbara, a nie jak dotychczas, musieliśmy wybierać które z urządzeń jest źródłem dźwięku. Q–Symphony pozwala dzięki większej liczbie głośników i odpowiednim algorytmom budować bardziej efektow ną scenę dźwiękową. Do tego, funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem (w wersji Plus albo Pro - w zależności od modelu telewizora) sprawi, że odgłosy dyscyplin sportowych będą nam towarzyszyć tak, że nie stracimy ani jednego kopnięcia piłki czy efektów dźwiękowych innych sportów. A czuć się będziemy tak, jak byśmy byli w samym środku akcji. Do tego nie trzeba męczyć się z połączeniem soundbara z telewizorem czy z rozkładaniem kabli. Wszystko łączy się automatycznie i bezprzewodowo.

Podsumowując - telewizor Samsung Neo QLED to najlepszy towarzysz sportowych zmagań. Świetne kolory, płynność ruchu, doskonałe dopasowanie parametrów oglądania do warunków pomieszczenia, a także współpraca z soundbarami firmy Samsung sprawiają, że jeśli szukacie ekranu, na którym poczujecie się jak na sportowych arenach, to daleko szukać nie musicie. Tylko pamiętajcie, wybierzcie jak największą przekątną, jaką możecie.