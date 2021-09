Tym samym staje się liderem w obszarze zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla transportu ciężkiego w regionie CEE/SEE, z łączną liczbą blisko 70 000 urządzeń i dostępem do 10 rynków europejskich. To już kolejna transakcja przeprowadzona przez INELO. Ostatnia zrealizowana w 2020 r. obejmowała zakup większościowych udziałów Marcos BIS – wiodącego producenta oprogramowania do zarządzania transportem – TMS Navigator. CVS Mobile pozwoli zwiększyć obszar geograficzny dystrybucji zaawansowanych produktów Grupy INELO, w szczególności w obszarze zarządzania czasem pracy, a także uzupełni gamę rozwiązań telematycznych przeznaczonych dla flot ciężkich. Obecnie z oferty INELO korzysta ponad 10 000 firm transportowych i 42 instytucje kontrolne z całej Europy. Magdalena Magnuszewska, Prezes INELO zapowiada dalszy rozwój strategiczny Grupy.

Reklama

- Naszym celem jest stworzenie znaczącego europejskiego gracza specjalizującego się w dostarczaniu usług typu one-stop-shop dla branży transportowej. Dlatego podjęliśmy decyzję o dalszym powiększeniu Grupy INELO i przejęciu udziałów w słoweńskiej spółce telematycznej CVS Mobile. To dla nas ciekawa transakcja pod względem geograficznym i okazja do zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynkach SEE/CEE.To również doskonała okazja do wymiany know how i najlepszych praktyk, ponieważ założyciele CVS Mobile będą nadal kierować spółką. Ogromna wiedza i doświadczenie founderów pozwolą nam wspólnie doskonalić rozwiązania dla branży TSL, a także zwiększać swoją obecność i dystrybuować produkty Grupy INELO na kluczowych rynkach – mówi Magdalena Magnuszewska, Prezes Grupy INELO.

INELO to Grupa z dużym potencjałem, działająca w bardzo perspektywicznej branży usług telematycznych. Akwizycja CVS Mobile jest kolejnym krokiem w realizacji jej strategii, która zakłada dynamiczny wzrost. Cieszymy się, że nasze doświadczenie oraz zaangażowanie kapitałowe przyczyniły się do dalszego rozwoju INELO - mówi Krzysztof Kulig, Senior Partner w Innova Capital.

Międzynarodowy Partner telematyczny

CVS Mobile to wiodąca firma specjalizująca się w rozwiązaniach telematycznych głównie dla transportu ciężkiego (udział floty ciężkiej stanowi ponad 80 proc.), powstała w 2003 roku w Lublanie na Słowenii. Spółka jest zarządzana przez Cirila Mlakara, Alesa Likara i Valtera Grilanca, posiada ponad 2 300 aktywnych klientów oraz ponad 30 tysięcy zainstalowanych urządzeń telematycznych na 10 rynkach – głównie Bałkany, a także Europa Zachodnia. W roku 2020 CVS Mobile wygenerowało 8,6 mln euro przychodów.

Reklama

W portfolio spółki znajdują się systemy do monitorowania i zarządzania flotą. Głównym produktem CVS jest platforma telematyczna Mobile WEB oparta na chmurze uzupełniona o zestaw urządzeń instalowanych w pojeździe od najprostszych typu MG30, do bardziej zaawansowanych: Delta Lite i Pro, czyli rozwiązania telematyczne do monitorowania pojazdów w czasie rzeczywistym – odpowiednik urządzeń GBox oferowanych przez Inelo. Z kolei tablet OBC740 od CVS Mobile, którego odpowiednikiem jest GBox Assist, umożliwia nieograniczoną komunikację pomiędzy pojazdami a „bazą”. Produkty dostępne w portfolio słoweńskiej spółki stanowią doskonałe rozszerzenie szerokiej oferty zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla branży transportowej INELO.

- CVS Mobile intensywnie działa w obszarze systemów telematycznych, natomiast INELO stawia na zintegrowane rozwiązania dla branży TSL. Widzimy, że na rynku technologii dla transportu jeden dobry produkt już nie wystarczy, dlatego razem z INELO chcemy budować ofertę kompleksowych i zaawansowanych rozwiązań typu one stop shop. To warunkuje dalsze sukcesy CVS na europejskim rynku. Większość dużych graczy telematycznych dołączyła do innych firm, by zwiększyć swoje możliwości biznesowe. Wierzymy, że wkraczając na ścieżkę fuzji i konsolidacji z Grupą INELO otwierają się przed nami nowe możliwości w rozwijaniu i dostarczaniu do naszych klientów rozwiązań telematycznych – dodaje Ciril Mlakar, współzałożyciel CVS.

INELO z nowymi produktami na rynkach zagranicznych

W portfolio marek Grupy INELO znajdują się takie rozwiązania, jak Tachoscan Control i 4Trans, czyli programy do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, kompleksowa usługa outsourcinsgu dla przewoźników pod znakiem OCRK, a także zaawansowany system lokalizacji i monitorowania pojazdów – GBox. Oprócz produktów dedykowanych na polski rynek, zespół INELO stworzył także najnowsze rozwiązanie umożliwiające analizę czasu pracy kierowców kierowane dla zagranicznych klientów.

– Najnowszym produktem Grupy INELO kierowanym na zagraniczne rynki jest TachoScan Web - rozwiązanie w modelu SaaSowym, służące do analizy czasu pracy kierowców. System pozwala na archiwizację i zarządzanie danymi, a także tworzenie prostej dokumentacji wymaganej podczas kontroli. Połączenie sił z CVS Mobile, który funkcjonuje na tak wielu rynkach zagranicznych daje nam większe możliwości biznesowe i pozwoli wyjść z naszym rozwiązaniem na szersze rynki– mówi Magdalena Magnuszewska.

O Grupie Innelo

Grupa Inelo to wiodąca na rynku polskim firma, która od ponad 20 lat wyposaża MŚP oraz liderów rynku transportowego w cyfrowe rozwiązania dla branży TSL z zakresu systemów satelitarnej lokalizacji pojazdów oraz oprogramowania do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Zapewniając szeroką bazę produktów w ramach strategii one stop shop, stała się partnerem biznesowym dla 10 tys. firm transportowych oraz logistycznych. Grupa Inelo oferuje również szeroką ekspozycję na zintegrowane rozwiązania technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem Work Time Management dla rynków zagranicznych, m.in. Tachoscan Web w modelu Saas. Polska marka zaopatruje ponadto 42 inspekcje kontrolne w 23 krajach w narzędzia pozwalające kontrolować międzynarodowy transport drogowy.

O Innova Capital

Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity, działającym w Polsce od 1994 roku, inwestującym w większościowe pakiety akcji lub udziałów średniej wielkości przedsiębiorstw, działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Od momentu powstania do chwili obecnej Innova Capital zainwestowała niemal 1 mld euro w blisko 60 spółek zlokalizowanych w 10 krajach tego regionu. Fundusz został również wyróżniony przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) tytułem Firmy Zarządzającej Roku 2020.

O CVS

CVS Mobile oferuje rozwiązania telematyczne oraz usługi w połączeniu z systemem zarządzania flotą (FMS) dla wielu branż, w tym floty ciężkiej. Firma została założona w 2003 roku w Słowenii i aktualnie obsługuje 10 rynków zagranicznych. Oferta CVS Mobile w ponad 85% skierowana jest dla branży TSL, gdzie usługi telematyczne są niezbędne w wykorzystaniu potencjału przedsiębiorstwa. Głównym celem strategicznym CVS Mobile jest rozszerzenie rozwiązań telematycznych na skalę międzynarodową.