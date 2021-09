Każdego roku polskie firmy realizują tysiące projektów dofinansowywanych z Funduszy Unijnych. Dzięki nim rośnie poziom innowacyjności, bezpieczeństwa a także konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw. „Innowacyjna technologia wieloetapowej weryfikacji pracowników i wykrywania nadużyć podczas rejestracji czasu pracy” to najnowszy projekt realizowany przez firmę inEwi. Jego celem jest stworzenie nowatorskiego programu służącego do ewidencjonowania czasu pracowników, który będzie odpowiadał wszystkim aktualnym trendom. Aplikacja będzie przeznaczona dla wszystkich pracodawców zatrudniających minimum dwie osoby. O jej innowacyjności świadczy m.in. zastosowanie sztucznej inteligencji, wyjątkowo niski koszt implementacji oraz ograniczenie do zera ryzyka nadużyć.

Rejestracja czasu pracy - jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy Reklama Do grona podstawowych obowiązków pracodawców zalicza się prowadzenie ewidencji czasu pracy wszystkich zatrudnianych pracowników. Wymóg ten został sprecyzowany w minimum trzech polskich aktach prawnych: Kodeksie pracy, Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika a także Ustawie z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Rejestracja czasu pracy w wersji tradycyjnej może powodować wiele komplikacji i problemów. Mowa tutaj przede wszystkim o zjawisku tzw. "buddy punching'u". Polega to na tym, że dany pracownik podejmuje próbę rejestracji czasu pracy innej zatrudnionej osoby, która w danym momencie znajduje się poza miejscem pracy. Aplikacja inEwi jest oparta na nowoczesnych technologiach, które całkowicie eliminują tego rodzaju nadużycia. Realizowany przez inEwi z Funduszy Unijnych projekt zakłada dopracowanie wszystkich dotychczasowych funkcji aplikacji oraz dostosowanie jej do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców i pracowników. Identyfikacja pracowników za pomocą danych biometrycznych wykryje wszelkie próby oszustwa Zgodnie z założeniami projektu, rejestracja czasu pracy w aplikacji inEwi będzie w 100% bezpieczna i efektywna, zaś ryzyko wystąpienia nieprawidłowości zostanie całkowicie zminimalizowane. W wielu firmach mimo istnienia cyfrowych rozwiązań służących do ewidencjonowania czasu pracy, w dalszym ciągu zdarzają się oszustwa. Dzieje się tak, gdy weryfikacja pracowników jest przeprowadzona poprzez karty identyfikacyjne czy też kody PIN. Reklama Podstawą działania oprogramowania inEwi jest identyfikacja pracowników za pomocą danych biometrycznych w postaci twarzy. Profesor XYZ odpowiedzialny za wdrożenie merytorycznych założeń projektu podkreśla, że "Weryfikacja autentyczności twarzy pracowników będzie przeprowadzana kilkuetapowo. Na poszczególnych etapach zostaną wykorzystane różne mechanizmy detekcji. Gdy system wykryje możliwość dokonania oszustwa, obraz zostanie automatycznie przesłany na serwer i przetworzony w zakresie detekcji przedmiotów mogących służyć do rejestracji czasu pracy jednego pracownika przez innego pracownika. Po wdrożeniu ". Zastosowany w aplikacji inEwi model detekcji będzie także rozpoznawał wszelkiego rodzaju popularne elementy i metody, które mogłyby służyć do oszustwa, na przykład przyłożenie kartki papieru ze zdjęciem, telefonu czy tabletu z transmisją wideo itd. Niski koszt implementacji Niewątpliwym atutem programu inEwi do ewidencjonowania czasu pracy pracowników jest także bardzo niski koszt jego implementacji. Profesor ZZZ zaznacza, że "Oprogramowanie inEwi można będzie połączyć z istniejącymi urządzeniami firmy wyposażonymi w kamery o niskiej rozdzielczości. Wyeliminuje to konieczność zakupu oraz instalacji kosztownego sprzętu, co dla wielu firm będzie kwestią najistotniejszą". Przedstawiciele inEwi wskazują także, że nowa wersja aplikacji będzie wieloplatformowa, czyli dostępna zarówno w aplikacjach mobilnych oraz webowych. Rejestracja czasu pracy od inEwi w praktyce System rejestracji czasu pracy inEwi stworzony w ramach projektu będzie oparty na badaniu wyłącznie obrazu z kamery wewnątrz urządzenia rejestrującego. Pierwsza kamera weryfikować będzie pracowników przy wejściu na teren zakładu pracy. Każdy z pracowników przy wchodzeniu do budynku będzie musiał okazać dedykowany kod QR. Osobna weryfikacja tożsamości pracowników będzie prowadzona na poszczególnych stanowiskach pracy z wykorzystaniem zaimplementowanego algorytmu AI i kamery wbudowanej w służbowego laptopa lub urządzenie mobilne. W opinii profesora ŻŻŻ "Opracowana w ramach projektu unijnego nowa wersja aplikacji inEwi służąca do ewidencjonowania czasu pracy z wykorzystaniem algorytmów oraz danych biometrycznych w pełni zaspokoi potrzeby grupy potencjalnych klientów (pracodawców) zainteresowanych korzystaniem z innowacyjnego i bezpiecznego systemu weryfikacji pracowników."