Ruth Porat, dyrektor finansowy firmy Alphabet, będącej matką Google rozczarował inwestorów. Uznał,że wojna miała „niewielki wpływ” na sprzedaż reklam YouTube. Usługa zatrzymała wszystkie reklamy brandingowe dla rosyjskiej społeczności i monetyzację dla wpływowych YouTuberów w tym kraju, podczas gdy Google wcześniej otrzymywał prawie 1% swojej sprzedaży w Rosji. Pośrednie skutki uboczne spowodowały również, że niektórzy reklamodawcy europejscy wycofali swoje wydatki. Niektórzy zastanawiają się nad wydatkami w związku z poczuciem dalszej niepewności wywołanej perspektywą wzrostu stóp procentowych w USA, Europie i niebawem w skali globalnej. Wysokie koszty inflacji to kolejny czynnik, dla którego reklamodawcy muszą dwa razy pomyśleć o swoich wydatkach. W rezultacie wielkość sprzedaży reklam sięgnęła 6,9 miliarda dolarów, przekraczając ustalony przez analityków cel 7,5 miliarda dolarów.

Akcje Alphabet spadły o prawie 5%, a następnie zmniejszyły straty do 2,7% w handlu po godzinach pracy. Przychody Google okazały się drugimi pod względem wielkości w swojej historii i wyniosły 68 miliardów dolarów. Jest to prawie o 3 miliardy dolarów więcej w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 r., ale o ponad 7 miliardów dolarów poniżej rekordowego poziomu z IV kwartału 2021 r. Dobrym znakiem jest to, że jednostka chmurowa Google uzyskała przychody, które były o 44% wyższe w porównaniu z tymi samymi danymi rok temu.

Akcje Google powróciły do poziomów sprzed roku, podczas handlu z około jedną czwartą zniżką w stosunku do maksimów ze stycznia 2022 r. Mogą przyciągać spadki strategów kupujących. Akcje Google przewyższały niektóre inne akcje pod względem natychmiastowych ruchów cen po raporcie. Na przykład akcje właściciela Facebooka Meta Platforms Inc dodatkowo straciły 2,38%, po tym, jak Meta spadła o 3,23% podczas zwykłej sesji rynkowej, do najniższego poziomu od kwietnia 2020 roku.

Producenci chipów wzbudzili poczucie niepewności wśród inwestorów po tym, jak Advanced Micro Devices (AMD) i Nvidia spadły o prawie 6%. Było to spowodowane zakłóceniami dostaw z Chin, ponieważ masowe testy COVID-19 zostały zatwierdzone w Pekinie. Wywołało to obawy przed zamknięciem chińskiej stolicy tydzień po zniesieniu ograniczeń w Szanghaju.

Wyniki Microsoftu dały rynkom pozytywny sygnał, ponieważ prognozował swój wstępny dwucyfrowy wzrost przychodów na następny rok podatkowy, w oparciu o sprzedaż swoich usług w chmurze Azure. Ceny akcji Microsoftu spadły o 3,74% w trakcie sesji we wtorek przed publikacją, ale potem podskoczyły o 4,5% w handlu po godzinach. Wyniki finansowe firmy przewyższyły zarówno oczekiwania dotyczące zysków, jak i konsensusu przychodowego z Wall Street. Hybrydowe modele pracy w czasach pandemii, a także duże inwestycje Microsoft w sektorze przed 2020 r., pozwoliły na wzrost sprzedaży w chmurze do 21,35 mld USD w porównaniu z oczekiwaniami ekspertów wynoszącymi średnio 20,933 mld USD. Całkowite przychody Microsoftu w wysokości 49,36 miliarda dolarów przekroczyły średnie prognozy analityków. Zysk na akcję ukształtował się na tym samym średnim poziomie co w II-III kw. 2021 r., ale zauważalnie niższym od poprzedniego rekordu z IV kw.