Uniwersalna ładowarka da konsumentom większy komfort i znacznie zmniejszy ilość odpadów elektronicznych. Nowe przepisy wprowadzą obowiązkowy port ładowania typu USB-C dla wielu urządzeń elektronicznych. Większość urządzeń będzie więc można naładować tą samą ładowarką. Aby konsumenci wiedzieli dokładnie, co kupują, dyrektywa wprowadza piktogram wskazujący, czy nowe urządzenie ma ładowarkę, i etykietę wskazującą wydajność ładowania.

Dyrektywa pozwoli konsumentom zdecydować, czy kupić nowe urządzenie z ładowarką czy bez

Dyrektywa pozwoli też konsumentom zdecydować, czy kupić nowe urządzenie z ładowarką czy bez. Pomoże to nie tylko zaoszczędzić pieniądze, lecz także zmniejszyć ilość elektroodpadów związanych z produkcją, transportem i utylizacją ładowarek. Cztery lata po wejściu w życie dyrektywy Komisja oceni, czy taka oddzielna sprzedaż powinna być obowiązkowa.

Zyskujące na popularności ładowanie bezprzewodowe nie zostało jeszcze zharmonizowane. Aby technologia ta mogła objąć większą liczbę urządzeń, Komisja będzie pracować nad jej harmonizacją i interoperacyjnością, uwzględniając postęp technologiczny. Nowe przepisy dotyczą licznych urządzeń przenośnych: telefonów komórkowych, tabletów i czytników, cyfrowych aparatów fotograficznych i konsol do gier wideo, słuchawek (w tym dousznych) i głośników, myszek i klawiatur bezprzewodowych, nawigacji.

40 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy nowymi przepisami zostaną objęte też wszystkie laptopy.

W 2020 r. unijni konsumenci kupili ok. 420 mln urządzeń elektronicznych. Każdy konsument ma do ich ładowania średnio trzy ładowarki, z których regularnie używa tylko dwóch. Mimo to 38 proc. konsumentów zgłasza, że ma problemy z naładowaniem urządzenia z powodu braku odpowiedniej ładowarki. Aby temu zaradzić, 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała uniwersalną ładowarkę. 26 stycznia 2022 r., czyli mniej niż pół roku po rozpoczęciu negocjacji w Radzie, państwa członkowskie jednomyślnie zatwierdziły stanowisko Rady w sprawie dyrektywy o uniwersalnej ładowarce.

7 czerwca 2022 r. Rada i Parlament Europejski wypracowały wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy. Zostało ono zatwierdzone przez przedstawicieli państw członkowskich UE 29 czerwca 2022 r.

Z Brukseli Łukasz Osiński