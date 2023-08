Czy wiedziałeś, że granie w Tetrisa może pomóc złagodzić objawy PTSD? Naukowcy z całego świata badają, czy gry naprawdę mogą pomóc zredukować stres i poprawić samopoczucie emocjonalne — i znajdują na to dowody!

Psycholodzy dziecięcy od dawna używają gier do pracy z młodymi pacjentami. W ostatnich latach ich koledzy pracujący z dorosłymi również zaczęli stosować tę praktykę i rekomendują swoim pacjentom gry w trudnych chwilach. Najbardziej pomocne cechy gier to ustawienia poziomów trudności, aby gracz nie stracił zainteresowania w razie porażki, dynamiczna natura, która skupia jego uwagę i brak elementów wywołujących strach.

Nowoczesny świat gier jest różnorodny i bogaty; każdy może znaleźć coś dla siebie i grać na dowolnym urządzeniu: smartfonie, laptopie, konsoli czy nawet bezpośrednio na telewizorze.

Jeśli masz już konsolę, gratulacje! Dzięki temu masz dostęp do najciekawszych i najpopularniejszych gier. A wysokiej jakości obraz sprawi, że będą jeszcze bardziej ekscytujące.

Gracze chcą doświadczyć jak najbardziej realnej rozgrywki, więc wybierają telewizory z technologiami zapewniającymi jasny, wyraźny i szczegółowy obraz. Przy okazji, KIVI dodaje do swoich telewizorów funkcje do gier: Tryb Gry i ALLM (Auto Low Latency Mode). ALLM włącza się natychmiast po rozpoznaniu przez telewizor, że gra została uruchomiona na konsoli. Co robi telewizor KIVI w tym trybie? Wycisza wszystkie aktywności w tle, minimalizując opóźnienia klatek. Na przykład, korzystając z Trybu Gry w telewizorze KIVI, urządzenie wyłącza funkcje w tle, ale zachowuje jakość obrazu, dzięki czemu pełna moc Smart TV jest kierowana tylko do Twojej gry.

Masz tylko Smart TV bez konsoli? Bez obaw, KIVI TV może spokojnie ją zastąpić dzięki grze w chmurze.

Boosteroid to platforma do gier w chmurze, która pozwala grać na telewizorze bez konsoli. Dlaczego jest tak popularna? Ponieważ na Boosteroid możesz uruchomić gry o skomplikowanej grafice, które zwykle wymagają dużo zasobów. Jednak, ponieważ gra działa na potężnym serwerze w chmurze, gracz potrzebuje tylko telewizora i dostępu do Internetu. Według twórców platformy nawet przy prędkości 15 Mb/s użytkownicy otrzymują obrazy w rozdzielczości Full HD i 60 fps. Inne zalety platformy to dostęp wielourządzeniowy i możliwość przełączania między urządzeniami. Najważniejsze jest to, że nie musisz kupować ani pobierać gry: możesz grać bezpośrednio w aplikacji Boosteroid na telewizorze. Oczywiście, ta świetna aplikacja nie jest darmowa, ale cena jest całkiem rozsądna, bo od €7,49 miesięcznie.

KIVI jest oficjalnym partnerem platformy Boosteroid. Oferuje te same gry, w które można grać na konsoli lub laptopie: Fortnite, CS GO, FIFA, Grand Theft Auto, Call of Duty, League of Legends, World of Tanks i wiele, wiele innych, w tym Deathloop, Gears 5, Grounded i Pentiment od Xboxa.

Joystick pomoże Ci grać na Smart TV bez konsoli. Dynamiczne sceny na telewizorach KIVI są wzmocnione najnowocześniejszymi technologiami. Na przykład, MEMC kompensuje luki, tworząc dodatkowe klatki, eliminując skoki i nieścisłości obrazu. Telewizory KIVI Smart TV mają także funkcje Ultra Clear i Super Contrast Control, które dodatkowo przetwarzają każdy fragment klatki, zwiększając ostrość i kontrast obiektów. Aby poprawić jasność, KIVI wprowadziło Max Vivid, funkcję optymalizującą obraz poprzez zwiększenie jego jasności oddzielnie dla każdej części wideo.

Jeśli nie chcesz kupować osobnego joysticka, graj na AirConsole. Potrzebujesz jedynie smartfona i telewizora: po prostu połącz je i zacznij grać.

Na AirConsole za darmo może grać jednocześnie aż do 16 graczy (po zakupie subskrypcji liczba graczy jest nieograniczona), co sprawia, że jest to świetny sposób na spędzenie czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Z dziećmi możesz grać w puzzle, gry przygodowe, logiczne, bingo czy quizy. Z kolei z przyjaciółmi możesz stworzyć drużynę do gry w piłkę nożną lub wyścigi samochodowe bądź relaksować się, pokonując wrogie kosmiczne arkady statkami kosmicznymi. Oczywiście, potrzebujesz stabilnego i szybkiego połączenia z Internetem. AirConsole oferuje ponad 90 gier dla Android TV. Koszt pełnej subskrypcji wynosi od $1.49 miesięcznie; ograniczony dostęp jest dostępny także za darmo. Telewizory KIVI mają już zainstalowaną aplikację: możesz zacząć grać od razu po wyjęciu nowego telewizora z pudełka.

Pobierz gry i graj w nie na telewizorze z systemem Android TV OS w Google Play Market. Fajne i ekscytujące gry zazwyczaj są płatne, ale możesz znaleźć również darmowe, które pozwolą Ci się zrelaksować. Podobnie jak w przypadku poprzedniej platformy, do większości gier musisz podłączyć jedynie smartfona i używać go jako joysticka. Darmowe gry są raczej proste. Ale jeśli lubisz relaksować się z Tetrisem, to dlaczego nie?