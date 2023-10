Zastosowanie 5G i 6G było głównym tematem odbywającej się w Dubaju międzynarodowej konferencji organizowanej przez Huawei i GSMA. To branżowa organizacja non-profit, która reprezentuje interesy operatorów sieci komórkowych na całym świecie. Jej członkami jest ponad 750 operatorów, kolejne 400 firm z szerszego ekosystemu telefonii jest członkami stowarzyszonymi. Uczestniczyli w niej dziennikarze z całego świata, w tym redakcja dziennik.pl.

Reklama

Wizja świata 5G

O tym jak wygląda w tym momencie rozwój 5G i jakie są prognozy na przyszłość mówili rotacyjny prezes Huawei Ken Hu i Mats Granryd, dyrektor generalny GSMA.

Reklama

„Technologia zmienia się bardzo szybko i każdego dnia pojawiają się nowe wymagania” – powiedział Hu. „Dlatego nasze sieci również muszą się rozwijać. Branża jako całość musi przygotować się na przyszłość i zmaksymalizować wartość inwestycji w 5G – stąd szybkie prace nad 5G-Advanced (5.5G – red.)”.

Hu zwracał również uwagę, że 5G znalazło zastosowanie nie tylko na rynku konsumenckim ale również w przemyśle. Jak wyliczał, na całym świecie istnieje ponad 50 000 przemysłowych zastosowań 5G i ponad 10 milionów połączeń 5G w środowiskach przemysłowych.

Sieci 5G przyspieszyły cyfryzację na całym świecie, przynosząc wyraźne korzyści w branżach produkcyjnej, portowej, wydobywczej, naftowej i gazowej oraz opieki zdrowotnej.

Podobną obserwację miał również Mats Granryd. Jego zdaniem 5G napędza transformację cyfrową w różnych branżach i otwiera ogromne możliwości. Według wyliczeń GSMA w 2030 r. sieć 5G wniesie do światowej gospodarki 1 bilion dolarów, a korzyści rozprzestrzenią się na wszystkie branże.

Reklama

Zastosowanie 5G nie tylko w komunikacji ale też w przemyśle przewijało się w wystąpieniach niemal wszystkich prelegentów. Do chwili obecnej wdrożono ponad 260 sieci 5G, które obejmują prawie połowę światowej populacji. 5G to najszybciej rozwijająca się technologia mobilna w historii, która osiągnęła miliard połączeń zaledwie trzy lata po jej uruchomieniu. Dla porównania, osiągnięcie tego samego zajęło 4G sześć lat.

Czy 5G ma jakieś kłopoty?

W przemówieniach dyrektorów telekomunikacji z Bliskiego Wschodu, Azji i Europy podkreślono sposoby monetyzacji 5G. Stały dostęp bezprzewodowy (FWA), dzielenie sieci i sieci prywatne dla przemysłu to tylko niektóre z głównych czynników generujących przychody operatorów.

„W miarę dojrzewania technologii 5G widzimy przypadki użycia, które oferują duże możliwości generowania przychodów. Prywatne sieci komórkowe 5G i stały dostęp bezprzewodowy to obecnie dwa najgorętsze obszary” – powiedział Shaun Collins, prezes wykonawczy CCS Insight.

Prelegenci mówili także o problemach na jakie napotyka rozwój 5G. To m.in. stosowanie tej sieci w budynkach. Sygnał miewa problemy z „przeszkodami. To także powoduje, że nadajniki 5G są rozstawiane o wiele „gęściej” niż np. stacje 4G. Szacuje się, że w tej chwili ruch 5G w 80 proc. generowany jest w obszarach zamkniętych. To centra handlowe, lotniska, dworce kolejowe i stadiony. Tam hot spoty są obciążone ponad 100-krotnie więcej niż wynosi średnie natężenie ruchu.

Rozwiązanie tego problemu przedstawił Yang Chaobin, prezes ds. produktów i rozwiązań ICT Huawei. Pokazał LampSite X, czyli modem 5G nowej generacji do stosowania w pomieszczeniach, osiągający prędkość 10 Gb/s. Urządzenie jest niewielkie, waży tylko 1 kg. Mimo to obsługuje wszystkie pasma, wszystkie technologie dostępu radiowego (RAT) i wszystkie łącza szerokopasmowe – dzięki czemu można je stosować w każdych scenariuszach – od czysto konsumenckich do przemysłowych.

5G w życiu codziennym

Uczestnicy konferencji mieli też okazję zobaczyć pierwszy na świecie dom 5G. To willa zlokalizowana na jednym z zamkniętych osiedli w Dubaju, w której wszystkie możliwe procesy odbywają się z użyciem tej technologii. W zastosowaniu domowym to przede wszystkim rozrywka – wyniesiona na jeszcze wyższy poziom – m.in. dzięki rozwiązaniom 3D stosowanym nie tylko przy użyciu specjalnych gogli ale również na specjalnych komputerach czy telewizorach.

Będzie 5G dwóch prędkości?

Większość wypowiadających się podczas forum prelegentów pochodziła z Chin bądź Afryki. Co pokazuje jak może wyglądać przyszłość 5G. Bo w grę wchodzi tu polityka. W Europie Huawei jest traktowany jako dostawca wysokiego ryzyka. Ericsson i Nokia mają w Europie zdecydowanie więcej wdrożeń niż Huawei jeśli chodzi o tzw. prywatne sieci. Chińska firma uruchomiła do tej pory trzy takie projekty: w porcie w Rotterdamie z KPN, na stadionie FC Barcelona z Telefoniką i na terminalu kolejowym na Węgrzech z Vodafone.

Sprzęt 5G produkowany przez Huawei został zakazany w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Estonii, Łotwie i Litwie, wkrótce do tego grona dołączy też Portugalia.

Po Global Mobile Broadband Forum 2023 trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Huawei, pomimo ciągłych prób zdobywania europejskiego rynku, szykuje też plan B, w którym główną rolę gra Azja i Afryka. A w jakiejś, bliżej nieokreślonej perspektywie czeka nas dualizm 5G, gdzie jedna strona to USA wraz z Europą i sojusznikami a druga to Chiny i Afryka.

Polska niestety w rozwoju 5G jest w ogonie stawki, aukcja na pasmo C przeznaczone do rozwoju tej technologii została zakończona dopiero wczoraj, po 3 latach oczekiwania. Teraz ruch należy do operatorów którzy muszą pokryć zasięgiem obszar Polski. Zgodnie z założeniami w ciągu pięciu lat prawie wszystkie gospodarstwa domowe (99 proc.) będą miały dostęp do sieci szerokopasmowej (95 Mb/s).