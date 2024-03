AI jest oficjalnie jednym z elementów strategii Grupy WeNet. - Dostrzegliśmy projekty oparte o potencjał sztucznej inteligencji już wiele miesięcy temu. Pracujemy pełną parą i wdrażamy rozwiązania oparte o AI w organizacji – podkreśla Maciej Stolarski – AI Officer w WeNet. Jak wyjaśnia, sztuczna inteligencja została zaimplementowana m.in. w procesach produkcyjnych. Narzędzia z jej wykorzystaniem wspierają również dział obsługi klienta.

Narzędzia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji stanowią również element oferty dla klientów WeNet. – Nasz oferta jest kierowana przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Takie organizacje niejednokrotnie nie mają ani czasu, ani zasobów, żeby rozwijać we własnym zakresie pewne rozwiązania technologiczne, więc ważne jest, żeby zyskały wiarygodnego partnera, który pomoże im w tej transformacji, pomoże wsiąść do pociągu z rewolucją AI. I WeNet takim parterem jest. Każdego naszego klienta staramy się traktować indywidualnie i dopasować nasze rozwiązania do jego potrzeb – mówi Maciej Stolarski.

- Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom widoczność w Internecie, czyli cały wachlarz naszych produktów, począwszy od strony internetowej, poprzez optymalizację SEO – wyjaśnia.

Trwa ładowanie wpisu

AI Officer w WeNet wyjaśnia, że wiele firm na rynku sprzedawało do tej pory optymalizację jako coś, co są w stanie zrobić jeden raz. – Czyli ta strategia jest przygotowywana jeden raz, chociaż umowa potrafiła trwać rok, dwa, trzy lata. Naszą przewagą jest to, że stosując automatyzację, technologię, rozwiązania sztucznej inteligencji, my jesteśmy w stanie taką strategię cyklicznie generować dla naszych klientów – mówi.