O cyberzagrożeniach słów kilka…

Użytkownicy sieci każdego dnia są narażeni na cyberzagrożenia. To ataki, których celem jest zdobycie nieuprawnionego dostępu do danych i uszkodzenie bądź zakłócenie pracy systemu lub sieci komputerowej. Składają się na nie również działania, które mogą skutkować wyłudzeniem haseł, pieniędzy czy kradzieżą innych cennych informacji. Mogą to być ataki zarówno na pojedynczą jednostkę, jak i na całą organizację.

Przestępcy wykorzystują do cyberataków głównie złośliwe oprogramowania, np. oprogramowania szpiegujące, umożliwiające dostęp do systemów. Do najpopularniejszych form cyberzagrożeń należą:

· malware – wykorzystanie złośliwego oprogramowania (np. konia trojańskiego lub robaka) w celu kradzieży, usunięcia lub przejęcia kontroli nad danymi;

· DDos i Dos – ataki polegające m.in. na całkowitym sparaliżowaniu systemu lub urządzeń, których celem jest odcięcie użytkowników; w przypadku DoS haker korzysta z jednego komputera, z kolei w DDoS do ataku wykorzystuje się więcej urządzeń, zwiększając tym samym zagrożenie;

· spyware – wykorzystanie oprogramowania szpiegowskiego w celu gromadzenia danych dotyczących danej osoby bądź przedsiębiorstwa;

· phising – atak mający na celu wyłudzenie pieniędzy lub wrażliwych, poufnych informacji, podczas którego oszust podszywa się pod inną osobę, urząd lub instytucję; za powód, dla którego haker kontaktuje się z rozmówcą, podaje się m.in. fałszywe zagrożenie;

· tabnapping – atak polegający na podmienianiu zakładek przeglądarki, wskutek czego użytkownik loguje się na fałszywą stronę, np. banku.

W związku z dużym ryzykiem cyberzagrożeń na co dzień, każdy z nas potrzebuje skutecznych rozwiązań, które zapewnią ochronę przed atakami oraz ich konsekwencjami. Dbanie o bezpieczeństwo urządzeń, ochrona tożsamości i zachowanie prywatności w sieci to w dzisiejszych czasach podstawa – bez względu na to, czy mowa o osobach prywatnych, czy dużych organizacjach.

Marka Norton – poznaj ją bliżej

Poszukując rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo w Internecie, warto zwrócić uwagę szczególnie na narzędzia firmy Norton. To część globalnej firmy Gen™, funkcjonująca początkowo jako dostawca oprogramowania antywirusowego. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych światowych platform bezpieczeństwa cybernetycznego. Marce Norton zaufały już miliony ludzi, pragnący odzyskać pełną kontrolę nad swoim życiem w sieci. Oferowane przez nią produkty stanowią jedno z najskuteczniejszych narzędzi w walce z cyberzagrożeniami. Za swoje oprogramowanie Norton 360 firma otrzymała w 2022 roku nagrodę „Best Protection 2022 Award”, z kolei rok później – „Best Home Anti-Malware 2023”.

Rozwiązania firmy Norton – z myślą o bezpieczeństwie w sieci

Firma Norton proponuje swoim klientom kilka skutecznych produktów, które mają pomóc zachować bezpieczeństwo użytkownikom Internetu. Do jednych z najlepszych rozwiązań marki należą Norton AntiVirus Plus, Norton 360 Deluxe oraz Norton 360 Standard.

Norton AntiVirus Plus

Norton AntiVirus Plus to program antywirusowy zabezpieczający urządzenie oraz przechowywane na nim dane osobowe. Rozwiązanie zapewnia:

· ochronę przed wirusami, oprogramowaniem destrukcyjnym/wymuszającym okup i atakami hakerskimi;

· obietnicę ochrony przed wirusami;

· dostęp na jednym komputerze PC lub Mac, telefonie bądź tablecie;

· 2 GB na kopię zapasową w chmurze.

Norton AntiVirus Plus to szczególnie dobry wybór do użytku prywatnego dla jednej osoby lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Program monitoruje komunikację pomiędzy komputerem użytkownika a innymi urządzeniami w sieci i automatycznie pomaga w blokowaniu nieautoryzowanych ruchów. Dzięki narzędziom Password Manager pozwala on też na bezpieczniejsze tworzenie i przechowywanie haseł czy danych z kart bankowych. Regularna cena za rok użytkowania oprogramowania to 199,99 zł, jednak klienci mogą skorzystać z promocji 59,99 zł za pierwszy rok.

Norton 360 Standard

Norton 360 Standard to rozszerzone oprogramowanie, gwarantujące jeszcze większe bezpieczeństwo. Ochrona przed wirusami, atakami hakerów i oprogramowaniem wymuszającym okup/destrukcyjnym to nie wszystko. Rozwiązanie zapewnia również:

· prywatne połączenie internetowe dzięki sieci VPN;

· więcej pamięci na kopię zapasową w chmurze – zamiast 2 GB jest to już 10 GB;

· dostęp do SafeCam dla komputera PC, czyli narzędzia wyświetlającego alerty o próbach dostępu do internetowej kamerki i blokującego nieautoryzowany ruch.

To kolejne rozwiązanie stworzone z myślą o pojedynczych użytkownikach, mniejszych rodzinach czy jednoosobowych firmach – zapewnia dostęp do antywirusa na jednym komputerze Mac lub PC, smartfonie lub tablecie. Podobnie jak podstawowa wersja, Norton 360 Standard umożliwia korzystanie z narzędzia Password Manager i gwarantuje inteligentną zaporę dla komputera. Roczne użytkowanie programu to koszt 309,99 zł – jest to jednak standardowa cena przy odnawianiu pakietu. W ciągu pierwszych 12 miesięcy klienci mogą cieszyć się ochroną za zaledwie 129,99 zł.

Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe oprócz ochrony przed wirusami, destrukcyjnym oprogramowaniem czy cyberatakami, zapewnia dodatkowo:

· Dark Web Monitoring;

· kontrolę rodzicielską i opcję „czas szkolny”;

· prywatne połączenie internetowe (sieć VPN);

· narzędzie Password Manager;

Rozwiązanie jest dostępne na pięciu komputerach PC bądź MAC, tabletach lub telefonach – stanowi więc dobry wybór dla firm lub większych rodzin, których wszyscy członkowie są aktywni w sieci. Co więcej, Norton 360 Deluxe gwarantuje aż 50 GB na kopię zapasową w chmurze. Koszt rocznego użytkowania oprogramowania to 384,99 zł – opłata za cały pierwszy rok ochrony wynosi natomiast 139,99 zł.

Oferta Norton obejmuje także inne produkty, dzięki którym użytkownicy Internetu mogą czuć się bezpieczniej na co dzień – m.in. oprogramowania antywirusowe dla graczy czy osobne rozwiązania dla Androida lub iOS. Wszystkie rozwiązania firmy mają zmniejszać ryzyko zagrożeń online i wpływać na prywatność działań użytkowników w Internecie – każdego dnia swoje dane osobowe powierzają firmie klienci z całego świata.

Dlaczego warto postawić na Norton?

40-letnie doświadczenie specjalistów Norton czyni markę numerem 1 w branży bezpieczeństwa cybernetycznego. Firma gwarantuje użytkownikom sieci skuteczną ochronę tożsamości i prywatności w Internecie, a dodatkowo – zabezpiecza same urządzenia. Każdego dnia blokuje ona nawet 9 milionów cyberzagrożeń, dbając o bezpieczeństwo swoich klientów w sieci. Norton co minutę ratuje kolejnych użytkowników przed atakami i pomaga zmieniać sposób myślenia o bezpieczeństwie cybernetycznym.

Na świecie nie istnieje rozwiązanie, które byłoby w stanie zapobiec cyberprzestępczości i wszystkim próbom kradzieży tożsamości w 100%. Oprogramowania antywirusowe – jak Norton 360 czy Norton AntyVirus Plus – mogą jednak znacząco zmniejszać ryzyko padnięcia ofiarą cyberprzestępców. Stosując na co dzień tego typu rozwiązania, możesz cieszyć się znacznie większym bezpieczeństwem podczas działań w Internecie. Sprawdź, jakie korzyści przynoszą produkty firmy Norton i czuj się pewnie w sieci!