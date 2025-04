Showroom Lenovo i Motorola, który uroczyście otworzono 2 kwietnia, liczy aż 200 metrów kwadratowych. Został ulokowany w symbolicznym miejscu, w historycznym budynku Prudential, w hotelu Warszawa.

Odwiedzający showroom klienci i partnerzy biznesowi mogą zapoznać się z najnowszą ofertą obu marek. Prezentowana jest tu cała gama produktów Lenovo z kategorii biznesowej, gamingowej oraz konsumenckiej, w tym laptopy, tablety, monitory, akcesoria, usługi czy rozwiązania biznesowe i serwerowe, a także smartfony Motorola. Showroom stwarza możliwość poznania i przetestowania najnowocześniejszego sprzętu oraz skonsultowania się z ekspertami. Podzielono go na strefy tematyczne, w tym biznesową i gamingową, jest także wydzielona dla odpoczynku strefa chillout.

Unikalne miejsce i przełomowe technologie

–To nasz pierwszy flagowy showroom w Polsce – naprawdę inspirująca przestrzeń, w której klienci mogą zapoznać się z najnowszą technologią i zobaczyć na własne oczy, jak może ona poprawić ich życie. To druga tego typu lokalizacja w Europie, która jest świadectwem naszego zaangażowania w przybliżenie idei "Smarter Technology for All" ludziom, którzy korzystają z technologii na co dzień – mówi Matt Dobrodziej, Lenovo SVP & EMEA President, który wziął udział w uroczystym otwarciu showroomu w Warszawie.

W tym dniu odwiedzający mieli okazję zobaczyć po raz pierwszy w Polsce przełomowe technologie, która zaprezentowane zostały podczas globalnych wydarzeń: Lenovo Innovation World i targów Mobile World Congress. Był to m.in. komputer, który można zmienić w tablet za pomocą głosu, czyli Lenovo Auto Twist AI PC.

Ta nowa technologia pozwala na sterowanie sprzętem za pomocą komunikatów głosowych. Co więcej ekran tego urządzenia śledzi ruchy użytkownika i przekręca się wraz z jego przemieszczaniem się po pomieszczeniu. Laptop ten jest również unikalny pod względem bezpieczeństwa – gdy pozostaje bez nadzoru samoczynnie zamyka się, chroniąc użytkownika przez niepowołanym dostępem.

Na odwiedzających czekał również Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept. Ten laptop wyposażony jest w przezroczysty ekran o wysokim kontraście i jasności aż 1000 nitów oraz w przezroczystą klawiaturę. To tylko niektóre przykłady najnowocześniejszych produktów Lenovo, z jakimi można zapoznać się w showroomie.

Dzień jego otwarcia to również światowa premiera najnowszego smartfonu Motoroli - edge 60 fusion, który został zaprojektowany od podstaw z myślą o współpracy ze sztuczną inteligencją moto ai. Wyposażony w doskonały wyświetlacz pOLED 6,67”, w swojej klasie wyróżnia się systemem aparatów z głównym modułem 50 Mpx, opartym na matrycy Sony LYTIA 700C.

Nowy edge to smartfon nie tylko funkcjonalny, ale także solidny - łączy elegancki design oraz kolorystykę Pantone z wojskowymi normami wytrzymałości MIL-STD 810H oraz najwyższym poziomem ochrony przed wodą i pyłem (IP69).

Jest to także pierwsze miejsce, w którym zastosowana została nowa identyfikacja wizualna marki Lenovo. Projektanci skupili się na podkreśleniu spójności – wykorzystali wysokiej jakości naturalne materiały, pozyskane w ramach zrównoważonej gospodarki. Dzięki temu cała przestrzeń stała się przytulna, a zarazem minimalistyczna i komponuje się z innowacyjnymi produktami Lenovo i Motoroli.

Otwarcie showroomu w centrum Warszawy wpisuje się w strategię Lenovo zapewniania klientom najlepszych możliwych doświadczeń (CX). Centralna lokalizacja pozwoli dotrzeć do szerokiego grona klientów, zarówno z rynku lokalnego, jak i turystów.

Miliard dolarów inwestycji w sztuczną inteligencję

Lenovo to globalny lider technologiczny z 57 mld dol. przychodów, obecny w 180 krajach. To największy na świecie producent komputerów z pełnym portfolio urządzeń obsługujących sztuczną inteligencję, przystosowanych do wdrażania rozwiązań na niej opartych i zoptymalizowanych pod tym kątem (w tym komputerów PC, stacji roboczych, smartfonów i tabletów), infrastruktury (serwery, pamięć masowa, urządzenia brzegowe, urządzenia do obliczeń o wysokiej wydajności i infrastruktura definiowana programowo), oprogramowania i usług.

Inwestycje Lenovo w innowacje koncentrują się obecnie na sztucznej inteligencji, w szczególności na budowaniu fundamentalnej platformy technologicznej AI, napędzaniu pionierskich rozwiązań w dziedzinie agentów (Agentic Artificial Intelligence), a także ciągłym rozwoju technologii i ich zastosowań w produktach. Nakłady Lenovo na badania i rozwój sztucznej inteligencji sięgają obecnie 1 miliarda dolarów. Główne ośrodki badawcze firmy znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Japonii. Jednocześnie aktywnie wykorzystuje ona infrastrukturę hybrydową i Lenovo Hybrid AI Advantage do budowania sztucznej inteligencji korporacyjnej.

Lenovo wierzy, że obecny boom na sztuczną inteligencję stwarza ogromne możliwości dla urządzeń, infrastruktury i usług, ponieważ wyższa wydajność wnioskowania i niższe koszty mocy obliczeniowej demokratyzują zastosowanie AI. Priorytetem jest zagwarantowanie możliwości, które nie tylko na nowo definiują kreatywność i produktywność, ale także zapewniają godne zaufania wsparcie.

W marcu Lenovo zaprezentowało raport Reinventing Workplace Productivity. Globalne badanie przeprowadzone wśród 600 liderów IT pokazało, że chociaż 79 proc. respondentów twierdzi, iż sztuczna inteligencja pozwoli pracownikom skupić się na bardziej wartościowej pracy, to mniej niż połowa z nich uważa obecne rozwiązania cyfrowe w miejscu pracy za odpowiednio wspierające produktywność, zaangażowanie i innowacyjność.

Tylko 36 proc. badanych stwierdziło, że ich systemy wspierają zaangażowanie pracowników "bardzo skutecznie", podczas gdy aż 89 proc. odpowiedziało, iż organizacje muszą najpierw przeprowadzić gruntowną modernizację swoich cyfrowych rozwiązań w miejscu pracy, aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji. Wyniki badania potwierdzają pilną potrzebę cyfrowej transformacji w miejscach pracy, by wykorzystać potencjał AI.

Analitycy przewidują, że w tym roku aż 35 proc. wszystkich komputerów PC na świecie będzie wyposażonych w funkcje AI, co świetnie wpisuje się w strategię Lenovo "Smarter AI for All".

Otwarcie showroomu w Warszawie odzwierciedla zainteresowanie Lenovo rozwojem w regionie i na rynku europejskim. W 2022 r. firma otworzyła w Ullo na Węgrzech pierwszą fabrykę w Europie. Jest to element realizowanej strategii "Made in Europe for Europe", wpisującej się w ważny obecnie trend nearshoringu - produkcji blisko rynków oraz skracania łańcuchów dostaw. Fabryka koncentruje się głównie na budowie infrastruktury serwerowej, systemów pamięci masowej oraz wysokiej klasy stacji roboczych PC, wykorzystywanych przez klientów w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Linia produkcyjna może wytwarzać ponad 1 tys. serwerów i 4 tys. stacji roboczych dziennie.

Lenovo ma ponad 30 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Jest firmą globalną, ale przywiązującą wielką wagę do lokalnego kontekstu swojej działalności, co ilustruje również utworzenie showroomu w hotelu Warszawa.

W tym roku wypada ważna, 20 rocznica obecności Lenovo w Polsce – oddział firmy rozpoczął działalność 1 sierpnia 2005 roku. Przez dwie dekady na rynku wiele się zmieniło. Lenovo niezmiennie wyznacza trendy oraz dostarcza swoim klientom urządzenia i rozwiązania przyszłości.