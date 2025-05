Zakupy bez rejestracji w sklepach

Ile razy porzuciłeś koszyk tylko dlatego, że sklep wymagał rejestracji? Z InPost Pay ten problem znika. Wystarczy jeden krótki formularz w aplikacji InPost Mobile, żeby potem kupować bez konieczności zakładania kont w różnych e-sklepach.

Nie musisz już tworzyć i zapamiętywać kolejnych haseł. Nie tracisz możliwości śledzenia przesyłki, jak w przypadku zakupów jako "gość". Po prostu kupujesz i wszystko masz pod kontrolą – szybko, wygodnie i bez stresu.

Wszystko w jednej aplikacji – czyli pełna kontrola w InPost Mobile

InPost Pay łączy zakupy, płatności i dostawy w jednej aplikacji.

W apce InPost Mobile znajdziesz:

koszyki zakupowe z różnych sklepów,

statusy dostaw i powiadomienia,

historię zamówień i płatności,

preferencje dostawy.

Zgodne z Twoimi preferencjami

Nie musisz za każdym razem wybierać tej samej metody dostawy czy formy płatności. Z InPost Pay wystarczy, że raz ustawisz preferencje, a one są zapisane na przyszłe zakupy, co jeszcze bardziej przyspiesza cały proces. Najbardziej wolisz odbierać paczki z maszyny Paczkomat® ? Aplikacja przy zakupach automatycznie zaproponuje Ci te ustawienia. Zakupy jeszcze nigdy nie były tak intuicyjne!

Zakupy w tempie ekspresowym

Masz mało czasu? Z InPost Pay zakupy przez internet są dosłownie kwestią kilku kliknięć. Nie wypełniasz formularzy, nie szukasz danych, nie wpisujesz nic od nowa. Dodajesz do koszyka, potwierdzasz w apce – i gotowe. To idealne rozwiązanie, kiedy potrzebujesz coś zamówić na szybko, bez zbędnych formalności.

Aby zrobić zakupy z InPost Pay, wystarczy wybrać interesujący Cię produkt w sklepie internetowym, który ma wdrożoną tę usługę, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka InPost Pay”. Po wpisaniu numeru telefonu powiązanego z Twoim kontem w InPost Mobile ostaniesz przekierowany do aplikacji, gdzie potwierdzisz zamówienie, wybierzesz preferowaną metodę dostawy (np. Paczkomat® lub kurier InPost) oraz sposób płatności i zrealizujesz zamówienie.

Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie

Z InPost Pay nie tylko kupujesz wygodnie, ale też bezpiecznie. Aplikacja korzysta z najnowocześniejszych technologii szyfrowania i przechowywania danych, zgodnych z najbardziej rygorystycznymi standardami.

Twoje dane są chronione – możesz więc robić zakupy bez obaw o prywatność i bezpieczeństwo.

Wygoda, której się nie spodziewasz

Zakupy z InPost Pay to oszczędność czasu, mniej formalności, większa wygoda i pełna kontrola nad zamówieniami – a wszystko to w jednej aplikacji. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą kupować mądrzej, szybciej i bezpieczniej.

Zarejestruj się w InPost Pay i zobacz, jak bardzo może zmienić się Twoje doświadczenie zakupowe

Więcej informacji znajdziesz na: https://inpostpay.pl/.